Ha egy ilyen 100 forintost kaptál visszajárónak a boltban, akkor megütötted a főnyereményt

Lehet, hogy nem is sejted, de akár egy egyszerű boltban történő vásárlás után, a visszajáró között is igazi ritkaság lapulhat. Egy népszerű numizmatikai TikTok-oldal nemrég bemutatott egy olyan százforintos érmét, amely különlegessége miatt a gyűjtők figyelmét is felkeltette – és aminek az értéke jóval meghaladhatja a névértékét.

A százforintos érme aranyat érhet, Kossuth Lajos arcképe szerepel rajta

Fotó: TikTok-videó

Ez az érme első pillantásra olyan, mint bármelyik másik százforintos, de két fontos részletben is eltér a megszokottól. Az egyik, hogy a 2002-es érmén Kossuth Lajos arcképe szerepel – ami már önmagában is ritkább darabbá teszi. A másik különlegesség, hogy a dátumnál, a számok között nincs kötőjel – ez a kis eltérés azonban annál nagyobb jelentőséggel bír a gyűjtők körében.

A videó készítője szerint ezek az érmék nem csak eszmei, de pénzbeli értéket is képviselhetnek a numizmatikában. És ami a legérdekesebb: mivel hivatalos fizetőeszközről van szó, bárki kaphat ilyen érmét a visszajáróban, akár anélkül, hogy észrevenné.

Ezért érdemes néha jobban szemügyre venni az aprót, mielőtt visszasüllyesztenénk a pénztárcába – hiszen lehet, hogy épp egy ritkaság lapul a tenyerünkben.

