Almából, pálinkából és Erős Pistából kellett desszertet alkotniuk, taroltak a lakitelekiek

A Kadarka csókja kakukkfűvel és meggyel készül

A két cukrász a Magyarország tortája versenyen is megmérettette magát. Bár nem jutottak a döntőben, de a Kadarka csókja névre keresztelt tortájuk így is nagy sikert aratott. Ezen a versenyen is voltak kötelezően választható elemek, melyek közül Viktória és Magdolna a meggyet, a kakukkfüvet és a Kadarka bort használta a torta elkészítéséhez. A Czifray István Étterem szerencsésebb vendégei meg is kóstolhatják a Mosolygós Batult és a Kadarka csókját, várhatóan valamelyik boresten, vagy nagyobb rendezvényen.

Másodszor hívták a cukrászokat a Szamos – Tányérdesszert versenyre

Az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete, a Szolnoki Szakképzési Centrum és a Debreceni Egyetem, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának közreműködésével második alkalommal hirdette meg a „Magyarország étele” program keretében a „Szamos Mátyás – Tányérdesszert versenyt", melyre a világ minden tájáról – kiemelten az elcsatolt területekről és a diaszpórából – várták a versenyző csapatokat. A verseny mottója: „A Tiszán innen: Kis Kunság, túlnan: Nagy Kunság.” volt.