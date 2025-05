Megérkezett a május 1-jei hosszú hétvége, az idő pedig egyre inkább a nyár közeledtét jelzi. Sok fürdő ennek megfelelően meg is nyitotta szabadtéri medencéit. Bár Bács-Kiskun vármegye strandjai közül egyetlen sem szerepel az elsők között nyitók országos listáján, több közeli lehetőség is kínálkozik a csobbanásra, ráadásul néhány megyei gyógyfürdő egész évben fogadja a vendégeket, ha nem is mindig teljes kapacitással.

Ezek a legközelebbi strandok Bács-Kiskunhoz, ahol már lehet fürdeni

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Bár a megye strandjai május első napjaiban még zárva tartanak, néhány, megyehatárhoz közeli fürdő már megnyitotta legalább részlegesen a kapuit:

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ – Jász-Nagykun-Szolnok megyében, de a Tiszakécskei járástól nem messze található. A termálmedencéi egész évben üzemelnek, a szabadtéri részek közül is több nyitva lesz már május 1-től.

– Jász-Nagykun-Szolnok megyében, de a Tiszakécskei járástól nem messze található. A termálmedencéi egész évben üzemelnek, a szabadtéri részek közül is több nyitva lesz már május 1-től. Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő – Csongrád-Csanád megye: április 18-tól működik több szabadtéri medencéje, így Kiskunmajsa, Kelebia vagy Kiskunhalas környékéről gyorsan elérhető.

– Csongrád-Csanád megye: április 18-tól működik több szabadtéri medencéje, így Kiskunmajsa, Kelebia vagy Kiskunhalas környékéről gyorsan elérhető. Szeged (Napfényfürdő Aquapolis, Partfürdő, Sziksósfürdő) – Bár Csongrád-Csanád megyében vannak, Bács-Kiskun déli részéről (pl. Kiskunmajsáról, Kiskunfélegyházáról) gyorsan elérhetők. A Sziksósfürdő például már május 1-én nyit, bár a csúszda és a gyerekmedence még nem üzemel.

Egész évben látogatható fürdők Bács-Kiskun megyében

Bár klasszikus strandüzemmódban egyelőre kevés fürdő működik a megyében, több olyan gyógyfürdő is van, ahol egész évben elérhetők a szabadtéri, fűtött medencék:

Kecskemét –Kecskeméti Fürdő: A komplexumban egész évben versenyuszoda, élményfürdő, szaunavilág, gyógymedencék, továbbá wellness és gyógyászati központ is várja a vendégeket.

A komplexumban egész évben versenyuszoda, élményfürdő, szaunavilág, gyógymedencék, továbbá wellness és gyógyászati központ is várja a vendégeket. Kiskunmajsa – Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő: A gyógyvizes medencék szabadtéren is üzemelnek, egész évben.

A gyógyvizes medencék szabadtéren is üzemelnek, egész évben. Tiszakécskei Barack Thermal Resort: A fedett részleg egész évben látogatható, kültéri termálmedencéi is működnek, csak az élménymedencék és csúszdák nyitása későbbre várható.

A fedett részleg egész évben látogatható, kültéri termálmedencéi is működnek, csak az élménymedencék és csúszdák nyitása későbbre várható. Kiskunhalas – Halasthermál Fürdő: A gyógyvizes részleg télen-nyáron fogadja a látogatókat, bár a strandmedencék csak nyárra nyitnak.

A gyógyvizes részleg télen-nyáron fogadja a látogatókat, bár a strandmedencék csak nyárra nyitnak. Kiskőrös – Rónaszéki Fürdő: Fedett és részben szabadtéri gyógymedencéi egész évben használhatók.

Fedett és részben szabadtéri gyógymedencéi egész évben használhatók. Kalocsa – Uszoda és Termálfürdő: Kisebb fürdő, de a fedett rész mellett a gyógyvizes kültéri medence is üzemel szezonon kívül.

Kisebb fürdő, de a fedett rész mellett a gyógyvizes kültéri medence is üzemel szezonon kívül. Bácsalmás – Termálfürdő: A kültéri termálmedence egész évben elérhető.

Fontos tudni, hogy ezek a fürdők gyakran nem teljes kapacitással működnek tavasz végén, de a gyógyvizes kültéri medencék ilyenkor is használhatók, és sokszor épp emiatt kellemesebbek is, hiszen nincs nagy tömeg.