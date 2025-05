Megtelt a rendőrségi kisbusz és a rabszállító is gyerekekkel – galériával

A Készenléti Rendőrség szervezett családi majálist a halasi Csetényi Élményparkban, ahol egész napos, látványos és érdekes programokkal várták a családokat. A rendőrségi majálisra a tűzoltók, a katasztrófavédelem, a mentők és a büntetés-végrehajtás is meghívást kapott.

Izgalmas programokkal várták a családokat a rendőrségi majálison

Fotó: Pozsgai Ákos

A rendőrségi majális programjait imádták a gyerekek

A szolgálati gépjárművek és a felszerelések voltak a legnépszerűbbek, sokan megnézték és be is ültek a rendőrségi terepjáróba és a csapatszállító járműbe. A mentőautó is sok érdekes látnivalót tartogatott a gyerekek számára, kipróbálták a hordágyat, a különböző felszereléseket a rendőrségi majálisra látogatók. Sokan voltak kíváncsiak a büntetés-végrehajtás rabszállító járművére is, a különböző beavatkozó eszközök: a csukló- és lábbilincs, a gumibot, kevlár és a védőpajzs kipróbálása sok izgalmat tartogatott. Lufit is hajtogathattak a gyerekek, és volt légvár és arcfestés is.

Mindeközben a bográcsokban is rotyogtak a különféle finom ételek, de a lángos és a palacsinta is jól fogyott. A sok finomság után, akinek nem volt kedve mozogni, az a nap izgalmait hintaágyban pihenhette ki a fák hűvös árnyékában.