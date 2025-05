Nosztalgia a fényképek mögött, bemutatjuk Bács-Kiskun régi pillanatait

Újabb retró fotó összeállítást készítettünk, melyeket Bács-Kiskun vármegyében élő Olvasóink küldtek be. A régi fényképek közül három is egy nagy közösséget szólít meg. Az egyik öregdiák, a másik régi vállalati találkozó, a harmadik egy nyugdíjasklub kapcsán eleveníti fel a múltat. Van még régi bálon készült felvétel, családi nyaralós és egy irodalmi eseményen készült fotó is a válogatásunkban.

A régi fényképek kedvelőinek egy újabb összeállítás

Múltidéző régi fényképek

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Feketeerdősök

Kecskemétről Szabó Zsoltné Szőllősi Márta Helvécián nőtt fel, ott végzett a Feketeerdői Általános Iskolában 1973-ban. Május 10-én 16 órakor az egykori osztálytársak az iskolánál osztálytalálkozót tartanak. Sajnos csak a társaság felét sikerült megtalálniuk. Bíznak benne, hogy addig a különböző fórumokon eljut az információ az öregdiákokhoz és jövő szombaton együtt nosztalgiázhatnak, idézhetik fel az együtt töltött diákéveket. A találkozón megemlékeznek egykori, de sajnos ma már nem élő tanáraikról és elhunyt osztálytársaikról. Osztályfőnökük Butsi Rozália „Zia néni” volt.

BÁCSBER

Kecskemétről Csordás Erzsébet már nagyon készül az újabb BÁCSBER találkozóra, melyet május 10-ére szerveztek meg. Az egykori BÁCSBER vállalat kollektívája a mai napig összetart, de sajnos már sokakat elvesztettek. Ez a fotó 1983-ban készült Molnárné Rinca nyugdíjas búcsúztatóján, sajnos ő is elhunyt tavaly. A fotón látható: Iványi Gyöngyi, Szabóné Ili, Mérainé Gizike, Feketéné Katika, Zomboryné Zsóka, Kertészné Bellike, Marosi Tibor, Barabásné Böbe, Molnárné Erzsike, Szigetváriné Éva, Csányi Sándor, Molnár Jánosné Rinca.