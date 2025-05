Tapsvihar, telt ház, extrém sztorik: Rakonczay Gábor mindent vitt Kecskeméten

Tapsvihar és telt ház fogadta Rakonczay Gábort kedden Kecskeméten. A magyar sport napja (május 6.) alkalmából a TIT szervezésében meghirdetett ingyenes eseményen annyi érdeklődő volt, hogy a Tudomány és Művészetek Háza előadótermét és a folyosóját is teljesen megtöltötték. A beszámolóval egybekötött motivációs előadás fél 7-kor kezdődött.

Rakonczay Gábor egyedülálló tapasztalatairól mesélt

Fotó: Mócza Milán

A Guiness- és magyar rekorder evezős, ultrafutó világbajnok gyermekkorát, álmait és sikereit, életének kihívásait és az azokhoz való viszonyulást egyaránt bemutatta a közönségnek. Bár a tűrőképesség, a határok feszegetése mellett az emberi értékek voltak a középpontban, a komoly és bensőséges pillanatok mellett olyan realista humorral szőtte át mondanivalóját, hogy a fiatalabbak és idősebbek egyaránt élvezhették az előadásmódját.

Rakonczay Gábor tanácsokkal látta el az érdeklődőket

Képek és történetek mellett tippeket is adott azoknak, akik tanácsért fordulta hozzá. Az óceánátevezések, grönlandi és antarktiszi expedícióinak bemutatása után a közönség számtalan kérdésére is választ adott. Azt is megosztotta a hallgatósággal, hogy utolsó, 75 napos Atlanti-óceán-átkelése után nem tervez újra vízre szállni, extrémsportolói karrierje és szíve az ultrafutás irányába húz, így erről a területről várhatóak eredmények és megdöntött rekordok a jövőben.