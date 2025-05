Pumpáld fel a tempót! Extrém élményeket kínál Bács-Kiskun legnagyobb pályája

Elkészült a pumptrack pálya, közvetlenül a freestyle pálya mellett – adta hírül közösségi oldalán Csányi József polgármester. A városvezető közleményéből az is kiderül, hogy a pálya októberig, a projekt teljes befejezéséig nem használható, a területet körbe kerítették és őrrel védik, hogy a pálya mentén frissen ültetett fű megerősödhessen. A jó hír, hogy októberig még rengeteg minden épül és teljesen megújul az egész létesítmény – írja közleményében a polgármester.

Pumptrack pálya épült Kiskunfélegyházán

Fotó: Csányi József polgármester Facebook-oldala

Elképesztő mutatványokra ad lehetőséget a pumptrack pálya

A pumptrack pálya, magyarul pumpapálya, egy olyan hullámzó felszínű, körkörös útvonal, amin fel-le pumpáló mozgást végezve kell haladni biciklivel, rollerrel, görkorcsolyával vagy gördeszkával. A gyakorlott „pumptrackesek” anélkül is képesek elképesztő sebességgel haladni a pályán, hogy hajtanák sporteszközüket. A város vezetősége abban bízik, hogy ez is ugyanolyan népszerű lesz a fiatalok körében, mint a három éve átadott freestyle pálya.

Még nincs kész, de jól halad a felújítás

Egy a közelmúltban tartott sajtótájékoztatón Csányi József polgármester elmondta, tíz éve dolgoznak azon, hogy a város egyik szégyenfoltja, a Vasas pálya felújítása megvalósuljon. A pályázatot többször is módosítani kellett, mire sikerre tudták vinni. A kitartó munka eredményeként 600 millió forint vissza nem térítendő európai uniós forrást nyert az önkormányzat a TOP Plusz keretében egy modern, többfunkciós sportpark kialakítására. A munkálatok már elkezdődtek és várhatóan ősszel birtokba is vehetik a félegyháziak.

Tízezer négyzetméternyi parkfelület születik újjá

A Vasas pálya újjászületik Félegyházán című projekt célja a sportpark kialakításával, hogy aktív rekreációs sportolási lehetőséget biztosítsanak a kiskamasz kortól a felnőtt korosztályig. A fejlesztés során egy 220 négyzetméteres, gumiburkolatú, kombinált sportpálya létesül, amely kosárlabdázásra, kispályás focira, kézilabdázásra is lesz alkalmas.

Továbbá egy új, homokos játszótér is épül, ahol a nyári hőségben az árnyékot színes napvitorlák biztosítják majd. Korszerű felnőtt kondipark, 23 méter hosszú drótkötélpálya és 4 kapuval ellátott focipálya is létesül. Az atlétika kedvelőinek 400 méteres rekortán burkolatú futókör épül, valamint egy körbekerített kutyafuttató agility pálya is megvalósul.