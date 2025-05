Guiness-rekord született, soha ennyi pacalt nem főztek még egyszerre hazánkban – galériával

Gyimesi József és utódai

A településvezető felidézte, hogy a Dunapataj vendéglátásban a pacal fogyasztása 1956 májusában kapott lendületet. Ekkor vette át a helyi Pihenő Kisvendéglőt Gyimesi József (1921–1991) hentes és mészáros mester és felesége Gyimesiné Mária. Akkortól és azóta is a jó, magyaros ízvilágú pacalpörköltet Dunapatajon mindennap lehet kapni. A dunapataji pacalfőzés története akkor kezdett új fordulatot venni, amikor 1998. október 2-án a Patajiak Köre megrendezte az első pacalfőző versenyt Gyimesi József emlékére. A háromnapos programot összekötötték a településről elszármazottak és a helybeliek találkozójával, a falu ünnepével. Sikerült hagyományt teremteni, hiszen Pataji Ősz elnevezéssel azóta is évről évre lezajlik a rendezvény, természetesen pacalfőzéssel egybekötve. A polgármester szerint így vált a pacal „patajikummá”, egyesek szerint hungarikummá a nagyközségben, amelyet most az elért rekord gyakorlatilag hivatalos rangra emelt.

Kiürült az 1500 literes bogrács

Azt, hogy az elkészített pacalpörkölt kivívta a nagyközönség elismerését, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a nagy érdeklődésre tekintettel a 2025 adag pacalt tartalmazó hatalmas bogrács délután két órára az utolsó falatig kiürült.

A nap azonban nemcsak a gasztronómiáról szólt, számos kísérőprogram, retró majális, kézműves vásár, a Qualisport, a Szombathelyi Rally, a solti mazsorettek fellépése, a Mátrai Jazz Kartell, a Clippers Rockabilly és végül DJ Simi retro bulija tette emlékezetessé.