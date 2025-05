Ezüst minősítést kapott a Kiskunsági délibáb, a szakácsok elárulták, miből készül a mennyei fogás

A Magyarország étele verseny nyolc éve indult a magyar konyha megújítása és a hagyományok átmentése céljával. Ugyanakkor a verseny lehetőséget nyújt a tehetséges szakácsoknak, hogy megmutassák tudásukat és kreativitásukat. Fekete Balázs és Berényi Tamás először vett rész közösen ezen a megmérettetésen. Mint mondták, örömfőzés volt a döntő, amit április végén Szolnokon rendeztek meg. Az idei megmérettetést „A Tiszán innen: Kis Kunság, túlnan Nagy Kunság” mottóval rendezték meg, ahol a kun hagyományokra épülő magyar konyha került a verseny középpontjába.

Magyarország étele verseny ezüst minősítést hozott Fekete Balázsnak és Berényi Tamásnak

Fotó: Beküldött fotó

A Magyarország étele verseny fő alapanyagai

Megtudtuk, a versenykiírásban minden évben meghatározzák a kötelezően felhasználandó alapanyagokat, amelyekre épülve egy főételt kell a szakácsoknak elkészíteniük. Idén az egyik fő alapanyag a bárányhús és a Szatmári Malom valamelyik lisztje, illetve Naszálytej Zrt. Magic Milk laktózmentes vaja volt. Ízesítőként Erős Pistát és egy oltalom alatt álló pálinkát kellett használni.

Az étel megalkotása során fontos szempont, hogy a tradícióra, a regionális hazai alapanyagok megjelenésére hangsúly kerüljön, egyben a magyar étkezési szokásoknak is megfeleljen.

Miből készült a Kiskunsági délibáb?

– A versenykiírást figyelembe véve mi egy csontos báránybordát készítettünk kakukkfűvel, sóval, borssal és fokhagymával fűszerezve. A köret puliszka volt, amit megbolondítottunk egy kis bodzaszörppel és fehérborral. Mellé birsalmasalátát és birsalmapürét készítettünk, amit megspékeltünk egy kis birsalma pálinkával – sorolta a részleteket Fekete Balázs, aki azt is elmondta, összességében elégedettek a versenyen elért eredménnyel. Sokat tanultak a a versenytársaktól és a zsűri értékeléséből is.

Mint mondták, jó élmény volt a versenyzés, jó hangulatban telt a főzés. Mivel előre pontosan kidolgozták, hogy ki, mit csinál, így időre be tudták fejezni a főzést és a tálalást is. Három és fél óra állt a rendelkezésükre, hogy nyolc adag ételt készítsenek el és úgy tálalják ki, hogy minden tányér tökéletesen hasonlítson egymáshoz és még súlyra is azonosnak legyenek – tette hozzá Berényi Tamás.