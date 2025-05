Lezajlott a magyarérettségi, így értékelték a feladatsort a kecskeméti diákok – videóval

A majális és az anyák napja körüli ünnepi hangulatot az érettségik izgalma követi. Hétfőn magyar nyelv és irodalom tárgyból mintegy 80 ezren adtak számot tudásukról országszerte. A kecskeméti végzősöket kérdeztük, hogy ment, milyen volt a magyarérettségi 2025-ben.

Az első napon, a szokásokhoz híven, a magyarérettségin bizonyíthattak a diákok

Fotó: Bús Csaba

Milyen volt az idei magyarérettségi?

A hírportálunknak nyilatkozó diákok arról számoltak, be hogy szinte mindenki nagyon izgult a vizsga előtt, az is, aki kevesebbet és az is, aki többet tanult. Az elmondásaik szerint azonban az előző évekhez és a gyakorló feladatsorokhoz hasonló nehézségű volt az idei magyarérettségi is. Volt, aki szerint nehezebb, de többen mondták, hogy kicsit könnyebb is volt, mint amire számítottak. Bár volt olyan feladat, mint a verskiegészítés és az irodalmi szöveg értelmezése, ahol nem volt minden kérdés egyértelmű, de legtöbben úgy gondolják, ha vesztettek is egy-egy pontot, sikeresen vették az akadályokat.

Mennyit kellett készülni rá?

Mint megtudtuk a kecskeméti végzősöktől, osztályszinten hónapok óta megy a felkészítés, de főleg az utolsó hetekben, egyénileg is sokat kellett gyakorolni. Ez jelentette az egész középiskola alatt tanultak ismétlését, próbafeladatok megoldását, de videós tananyagok is hozzájárultak a felkészítéshez.

Vers helyett novella

Olyan, ami eddig még nem fordult elő, nem igazán volt. Ami egyesek szerint kellemes meglepetés volt, hogy az idei feladatsorban vers helyett novellát kellett elemezni, ami sokakhoz közelebb állt, és kevésbé volt elvont.

Jó érdemjegyekben bíznak a diákok

Bár nehéz a saját dolgozatot közvetlen a megírása után értékelni, többek 70 százalékos, azaz 4-es körüli osztályzatot várnak a megkérdezettek közül. Volt, aki az 5-öst is elérhetőnek tartja, de olyan diákot is hallottunk, aki csak suttogva mondta, hogy reméli, meglesz egyáltalán.

A tanulók nagy része a 4 órás írásbeli érettségi végeztével társaival a megoldásokat elemezte, heves telefonálásba kezdett családtagjaival vagy sietve távozott. Bár a legtöbben kihasználták a rendelkezésre álló időt, volt, aki a határidő előtt 20-25 perccel már beadta a dolgozatot. A kijavított dolgozatokat május végén vagy június elején lehet majd megtekinteni, oktatási intézménytől függően.

Kedden reggel 9 órától matematikával folytatódnak az érettségi vizsgák.