Álomáron kínálják a népszerű autómárka egyik modelljét Bács-Kiskunban

Sokan álmodoznak tízmilliós luxusautókról, száguldásról és a tekintetekről, melyek ilyenkor körbeveszik. Azonban az élet számos terén vannak kiadások és mérlegelni kell, kinek, mi fontos, mi fér bele a büdzsébe. Ha olyan járművet keres, ami a céljának megfelel, megbízhatóan elviszi A pontból B pontba, se többet, se kevesebbet, jó helyen jár. A hasznaltauto.hu oldal hirdetései alapján összeszedtük Bács-Kiskun megye legolcsóbb használt autóit.

A legolcsóbb használt autók Bács-Kiskunban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

5. Nyolc hangszóró garantálja az autós zenei élményt

Az ötödik helyen egy Opel Astra H Caravan foglal helyet, melyet Kiskunhalason árul korábbi gazdája. Ez az autó már bizonyított, közel 400 ezer kilométer van benne és továbbra is kitűnő állapotban van. A 2007-es évjáratú járműben minden megvan, ami szükséges, sőt, 8 hangszóróval felszerelve készül folytatni útját. Érvényes magyar okmányokkal és műszakival is rendelkezik és a milliót sem éri el, most 970 ezer forintért árulják.

Opel Astra H Caravan

Forrás: hasznaltauto.hu

4. Nem tökéletes, de még jó szolgálatot tehet

Listánk negyedik helyezettje, az éremről éppen lemaradva, egy Ford Galaxy, igazi családi autó. A 2000-es gyártású, 7 személy befogadására képes egyterű normál állapotban van, bár 350 ezer kilométert is lefutott. Gazdája szerint nem tökéletes, de sok évnyi lehetőség rejlik még benne. Ráadásul 4 extra lemezfelni is jár mellé téli gumival. Most mindössze 950 ezer forint.

Ford Galaxy

Forrás: hasznaltauto.hu

3. Ikonikus márka egymillió alatt

BMW millió alatt? A bronzérmes jármű egy 2005-ös évjáratú BMW 116i. Ez a 116 lóerős benzines ferde hátú kiváló választás annak, aki kedveli a márkát és egy használt, mégis stílusos autót keres az alsó-középkategóriában. Bár 225 ezer kilométert futott, állapota normál, ára csupán 870 ezer forint. Lakiteleken kínálja fel tulajdonosa eladásra.

BMW 116i

Forrás: hasznaltauto.hu

2. Félévente szervizelték

A második helyen ezúttal egy 2003-mas Toyota Corolla van, melyet Pirtón hirdetett meg a tulajdonos. Állapota normál, de a gazdája igyekezett óvni és félévente szervizelte. Szervokormány, pótkerék és rádió, semmi extra, de a szükséges dolgok megvannak. Kicsit több, mint 170 ezer kilométert futott, és még többre képes. 780 ezer forintért eladó jelenleg.