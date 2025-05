Kecskemét kutyabarát közössége összetart, a REDI Szabadidőpark a négylábúak paradicsoma

Kecskemét kutyabarát közössége évről évre bővül, és egyre több gazdi választja a közös szabadidős programokat kedvencével. A REDI Szabadidőpark különleges helyszín, ahol a kutyák biztonságos, bekerített területen játszhatnak szabadon. A 3300 négyzetméteres parkban két külön pálya található, ahol kistestű és nagytestű kutyák elkülönítve élvezhetik a játékot. A belépés szigorú szabályokhoz kötött: csak szocializált kutyák vehetnek részt a programokon, érvényes oltással.

A 3300 négyzetméteres parkban két külön pálya található, ahol a kistestű és a nagytestű kutya is elkülönítve élvezheti a játékot

Fotó: Beküldött fotó

Tacskógyorsulási verseny és közösségi élmény

A REDI Szabadidőpark nemcsak egy hely, ahol a kutyák szaladgálhatnak. A szervezők rendszeresen programokkal várják a kutyás gazdikat és négylábú barátaikat. Korábban egy különleges tacskógyorsulási versenyt is rendeztek, ahol közel 20 tacskó és más kistermetű kutya mérte össze gyorsaságát. A lelkes szurkolás, a nevetés és a barátságos hangulat minden résztvevő számára emlékezetes élményt nyújtott.

Közösségépítés és Facebook-csoport

A REDI Szabadidőpark eseményei nemcsak Kecskemétről, hanem a környékbeli településekről is vonzzák a kutyás gazdikat. A cél a közösségépítés, a tapasztalatcsere és a kutyák szabad játéka. A programokról és eseményekről a közösség Facebook-csoportjában is tájékozódhatnak az érdeklődők, ahol a tagok első kézből értesülhetnek a legújabb lehetőségekről. A közös játékok és a kötetlen beszélgetések során a gazdik is új barátokra lelnek, miközben kedvenceik felfedezik a parkot. A szervezők a jövőben is terveznek hasonló programokat, hogy tovább erősítsék a kutyás közösséget.

Kutya, mint legjobb barát?

A kutya az ember legjobb barátja – ezt az ősi mondást Kecskemét kutyabarát közössége nap mint nap igazolja. A kutyák nemcsak hűséges társak, hanem feltétel nélküli szeretetet és örömet hoznak a gazdik életébe. Legyen szó egy vidám sétáról, egy közös játékról vagy csak egy csendes pihenésről, a kutyák mindig ott vannak, hogy támogassanak, megvigasztaljanak és mosolyt csaljanak az arcunkra.