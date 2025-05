Elég a trükközésből! Indul a harc a csaló kereskedők és online átverések ellen

Ha az online csalásokra gondolunk, a magyar polgároktól az elmúlt hónapokban sokmilliárd forintot loptak el a bűnözők hazánkban. Nem véletlen, hogy mindenki azt érzi, ez ellen tenni kell valamit. Részben ezzel a céllal Kecskeméten, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalban is fókuszba került a Közös ügyünk a fogyasztóvédelem című online konzultáció.

Fotó: Vizi Zalán

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal főispánja, Kovács Ernő közölte, a kormány számos intézkedést hajtott végre az elmúlt időszakban annak érdekében, hogy megvédje a fogyasztókat, azaz az állampolgárokat. Most viszont új, online konzultációt indítottak, hogy az ebből származó információk alapján újabb intézkedéseket eszközölhessenek, célirányosan.

A bejelentések és a bírságok száma is nő Bács-Kiskunban

Az intézkedések számának bővülése és a tisztességtelen kereskedőkkel szembeni erősebb fellépést az is indokolja, hogy folyamatosan nő azoknak az eseteknek a száma, ahol a fogyasztó átverése a cél.

– Bács-Kiskun vármegyében tavaly 1505 esettel volt dolga az elmúlt hónapokban a Fogyasztóvédelmi Osztályunk nyolc munkatársának. Ebből 968 ügy olyan volt, amely országosan is elrendelt témához volt köthető. A mögöttünk hagyott negyedévben időarányosan az előző évhez képest a bejelentések száma nőtt, valamint a kiszabott bírságok mértéke a háromszorosára emelkedett. Ezért van szükség arra, hogy meghallgassuk az embereket a fogyasztóvédelem kapcsán – nyilatkozta Kovács Ernő főispán.

Közös ügyünk a fogyasztóvédelem – ezért érdemes kitölteni a felmérést

A kecskeméti tájékoztatón a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője is jelen volt. Palóc André közölte, a Covid megváltoztatta a vásárlási szokásokat. Manapság már azok is online vásárolnak, akiktől korábban ez távol állt. Ezért is egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fogyasztóvédelemre.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője, Palóc André

Fotó: Vizi Zalán

Érdekes és nagyon fontos témákat feszeget a felmérés. Ilyen például az akciókkal való visszaélés.

– Sokan találkozhattunk már olyan esettel, hogy egy bolt egy napra felviszi egy termék árát, majd másnap hatalmas akciót hirdet az eredeti árral. Az online kereskedők is előszeretettel trükköznek az árszabással, illetve elterjedtek a harmadik országbeli, ázsiai platformok, ahol nagyon olcsó termékeket vásárolhatunk, de amikor azok megjönnek, látjuk, hogy nem is olyan, mint amit mi venni akartunk, de magyar ügyfélszolgálatot hívni nem tudunk – hívta fel pár egyszerű, de mindennapos példára a figyelmet Palóc André.