Nagy durranással készül a Kecskeméti Nemzeti Színház, magyar slágerek szólalnak meg a teátrumban

Kovács Lehel művészeti vezető a beszélgetés elején a még jelenleg is zajló évadba adott betekintést, majd ismertette a 2025/26-os évadot. Mesélt a nagyszínházban bemutatandó Made in Hungaria musicalről is, melyhez már korábbról is erősen kötődik a nagy sikerű film kapcsán.

Kovács Lehel színművész mindhárom szerepben meghatározó a kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban

Egyre többen járnak színházba

Ebben a 2024/25-ös évadban már több mint 300 előadást láthatott a közönség, a nézőszám pedig 100 ezer körüli. Az évad nagyon mozgalmas, kívülről látva és belülről megélve is. Kovács Lehel elmondta: egymást érik a bemutatók, sok a munka, mindezt a betegségek, az emiatt eszközölt beugrások tovább nehezítik. Ahogyan a mondás tartja „The show must go on”, azaz A shownak mennie kell, de így az évad felé, néha már elég fárasztó, húzós, ugyanakkor az a szeretet és az a kíváncsiság, amivel a nézők elhalmozzák őket, mindent kárpótol. Évről-évre több bérletet ad el a színház, egyre több nézőt képes szórakoztatni, ámulatba ejteni, s ez nagyon biztató a jövőre nézve.

A színészet örök, de most kicsit háttérbe szorult

Kovács Lehel nemcsak művészeti vezető, és színész, hanem rendez is darabokat. Az idei évadban Szép Ernő Lila ákác darabját vitte színre, mely egy szerelmes história. A rendezés mellett a színpadon is láthatja a közönség. Elmesélte: számára a színészet az anyatejjel jött olyan értelemben, hogy gyakorlatilag már gyerekkora óta a színpad vonzza. Most egy kicsit háttérbe szorult, és inkább a rendezés, a színház körüli teendők, és bizonyos szempontból az apaság az, ami átvette a színészet által elfoglalt helyet az életében.

Nagyszínházi darabok

Kovács Lehel négy éve érkezett Kecskemétre, a színházhoz. Azóta oszlopos tagja a csapatnak. Művészeti vezetőként a beszélgetés során bemutatta a Katona József Nemzeti Színház 2025/26-os évadjának darabjait. Íme összefoglalva:

Nagyszínház:

• Huszka Jenő - Martos Ferenc: Lili bárónő operett, rendező: Béres Attila

• Ruggero Leoncavallo: Bajazzók opera, rendező: Szegvári Júlia – Hacsaturján - Barta Dóra: SPARTACUS balett, rendező-koreográfus: Barta Dóra