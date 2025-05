Légzési elégtelenség, ízületi gyulladás, bőrkiütés – nem éri meg a klímatisztításon spórolni

Jó hír, hogy a klíma okozta betegségek megelőzhetőek lennének. Egyrészt a rendszeres takarítással, másrészt, ha normál hőfokot állítunk be. Mindig igazodjon a külső hőmérséklethez, ahhoz képest csak 6-8 fokkal legyen hűvösebb a lakásban, irodában.

A klíma okozta betegségek megelőzhetőek lennének

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Védje egészségét!

A klímatisztításoknak kettős célja van. Korábbi cikkünkben erre részletesebben is kitértünk. Haraszti Roland, a kecskeméti H&H Klíma egyik tulajdonosa elmondta: azokat a klímákat, melyeket csak hűtésre alkalmaznak, elegendő, ha csak tavasszal tisztítják ki, míg a hűtésre és fűtésre is használt berendezéseket tavasszal és ősszel is fontos karbantartani. A tisztítás azonban nemcsak ajánlott, hanem fontos is. A klímaberendezések éves tisztítása ugyanis védi az egészséget és növeli a készülék hatékonyságát, élettartamát.

Légúti problémák gyakran kialakulnak

A nem takarított klíma és a nagyon hidegre állított hőfok miatt többféle betegség alakulhat ki. Az interneten rengeteget lehet olvasni a témában, ezeket foglaltuk össze. Elsőként a légúti problémákkal foglalkozunk. A hideg levegő és a nagy hőmérséklet-különbség gyakran okoz légúti problémákat, ilyen lehet az orrfolyás, köhögés, gégegyulladás, torokgyulladás, még rosszabb esetben homloküreg-gyulladás és tüdőgyulladás. Ha a hideghatás hosszabb ideig, rendszeresen fennáll, az krónikus megbetegedéssel végződhet.

A penészgomba visszatérő probléma

A klímán lerakodott szennyeződések melegágyai a baktériumoknak, gombáknak. A nem megfelelően karbantartott klímaberendezésekben penészgombák alakulhatnak ki, egyik tipikus esete ennek az Aspergillus gomba. Ezek a gombák a levegőbe kerülve gombás fertőzéseket okozhatnak, amelyek különösen veszélyesek lehetnek az asztmásokra és más tüdőbetegségben szenvedőkre.

Az egyik leggyakoribb gombás fertőzés – mely a klíma miatt is elkapható – az a tüdő aspergillosis, magyarul kannapenész. Torokfájdalom, gyengeség jellemzi, mely a kezdetekben szinte teljesen ártalmatlannak tűnik. A belégzéssel a tüdőbe jutó aspergillus gombafajok a legyengült immunrendszer miatt a tüdőszövet elhalásához, ennek következtében súlyos légzési elégtelenség kialakulásához vezethetnek.