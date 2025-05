Bírságözön zúdult a szabálytalankodó autósokra Kecskeméten, de nem a rendőrök büntetnek

Mindenhol ellenőriznek, de ezekben az utcákba szabják ki a legtöbb bírságot

A legtöbb szabályszegés kapcsán a bírság összege meghatározott.

– A hatályos kormányrendelet alapján a helyszíni bírság kötelező mértékű, melytől eltérést a jogszabály nem enged, így mérlegelési lehetőségünk nincs. A behajtani tilos táblánál 47.000 forint, kötelező haladási irány be nem tartása esetén 78.000 forintösszegű közigazgatási bírságot szabnak ki, amely be nem fizetés esetén adók módjára behajtható. Ezen esetekben semmiféle méltányossági körülmény nem vehető figyelembe, és az elég magas bírsági összeg nem csökkenthető. Ellenőrzést végzünk Kecskeméten valamennyi olyan területen, ahol az ilyen táblák ki vannak helyezve. A legtöbb közigazgatási bírságot kollegáink a Munkácsy utcában, a Téglás utcában és a Serfőző utcában szabják ki – hangsúlyozta dr. Német Zsolt.

A súlyosabb szabálysértések a rendőrséghez tartoznak, de a városrendész feljelentést tehet

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy van-e érték- vagy súlyossági határa annak, hogy milyen esetben szólhat közbe, illetve bírságolhat a közteres, és mi tartozik már a rendőrség hatáskörébe.

– Súlyosabb közlekedési szabálysértések (ittas vezetés, gyorshajtás, balesetek okozása, stb.) és bűncselekmények esetén a rendőség rendelkezik hatáskörrel. A szabálysértések egy részénél a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot, azokban azoknál az eseteknél, ahol nem, ott csak feljelentéssel élhet. Bizonyos esetekben a kár mértéke – például a lopás értéke – határozza meg, hogy az ügy rendőrségi hatáskörbe tartozik-e, de általánosságban a cselekmény súlyossága és társadalomra gyakorolt hatása is alapvető differenciáló tényező. A közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése esetén általánosságban a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot, melynek összege általában fix, kormányrendelet által meghatározott – nyilatkozta dr. Német Zsolt intézményvezető.