Kecskeméti zászlóval a kezükben lépnének fel a világbajnokságon, minden segítségre szükségük van

Újabb siker! A kecskeméti TST tánciskola a Magyar Látványtánc Sportszövetség versenyén öt kategóriában indult, ebből 5 aranyérem született és Mega Crew különdíjat is kapott. Váczi Nikolett, a kecskeméti TST tánciskola vezetője és csapata mindeközben készül a világbajnokságra.

A kecskeméti TST tánciskola vezetője, Váczi Nikolett

Fotó: Rádió 1 Gong

A kecskeméti TST táncosok újabb versenysikere

A Fonyódon megrendezett Magyar Látványtánc Sportszövetség versenyén szólóban Duka Viktória, Molnár Lilla, Mihalovics Tamara, csapatban a TST New Generation és TST Mega Crew szerzett aranyérmet, ezen felül a Mega Crew különdíjat is elhozott. A sikernek köszönhetően május végén az országos bajnokságon is indulnak.

A Fonyódon megrendezett Magyar Látványtánc Sportszövetség versenyén a kecskeméti TST táncosai

Fotó: Beküldött fotó

A világbajnokságon dobogós helyezésekre esélyesek

Váczi Nikolett a rádiós beszélgetésben részletesen kitért a világbajnokságra. Május 21-én utaznak Horvátországba a hiphop világbajnokságra, melyre több táncossal is sikeresen kvalifikálták magukat.

– Szólóban Duka Viktória és Molnár Lilla jutott ki ismételten. Viki most már küzd azért, hogy esetleg harmadjára is világbajnok legyen. Amikor elsőnek kijutott, akkor még nagyon pici volt, hat és fél évesen lett világbajnok, mini kategóriában. A következőt is a mini kategóriában nyerte meg. Most viszont 9 évesen bekerült a gyerekkategóriába, nagyon komoly ellenfelekkel kell felvennie a kesztyűt. De úgy érzem, nem lesz gond, mert rendkívül tehetséges. Lillában is látom a lehetőséget, bízok benne is. Csapatban a New Generation jutott ki a világbajnokságra. A hazai versenyeken mindig ott vannak a dobogón, Viki és Lilla is tagja. A világbajnokságon eddig még nem sikerült nekik dobogóra állni, de most nagyon elkötelezettek, motiváltak, és kitartóan edzenek minden nap – részletezte Váczi Niki.

Sokan támogatják a tehetséges táncosokat

A világbajnokságon egy hetet töltenek kint a kecskeméti táncosok. Ehhez nagyon sok pénzre van szükségük, gyűjtésbe is fogtak. Úgy tűnik, sikerült, kis híján összegyűlt a pénz. Sokat köszönhetnek Kecskemét önkormányzatának, Szemereyné Pataki Klaudia polgármesternek, aki maximálisan támogatja őket. Segítséget kaptak még Gál Zsombor és Laczkó-Zsámboki Angéla, Sipos László önkormányzati képviselőtől, dr. Mák Kornéltól, a vármegyei közgyűlés alelnökétől, és Balogh Károlytól, Helvécia polgármesterétől. Talán nem sokan tudják, de egykoron a TST Helvéciáról indult.