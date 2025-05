A tábla nem dísz, életek múlhatnak a figyelmetlenségen

Figyelmeztetést tett közzé a Kecskeméti Területi Vérellátó a közösségi médiában: kérik a lakosságot, hogy ne használják a vérszállító járművek számára fenntartott parkolóhelyeket. Úgy tűnik, a korábbi kérések sem voltak elegendőek, a szabálytalanságok továbbra is mindennaposak.

A Kecskeméti Területi Vérellátó figyelmeztet: ne foglalják el a vérszállítók helyét!

Forrás: Kecskeméti Területi Vérellátó Facebook-oldala

A Vérellátó intézménye előtt hat kijelölt parkoló található, melyek kizárólag vérszállító autók számára fenntartottak. Ezek elfoglalása nemcsak szabálytalan, hanem veszélyes is, adott esetben emberéleteket sodorhat veszélybe.

„A sürgős eseteknél nagyon sokat számít 1–2 perc is”

– olvasható a bejegyzésben, amely arra is figyelmeztet: a parkolási tilalomra tábla is felhívja a figyelmet, ám ezt sokan figyelmen kívül hagyják.

Az intézmény hangsúlyozza: a véradók részére külön parkolóhelyeket jelöltek ki, amelyekre munkatársaiktól lehet engedélyt kérni.

Így a szabályos és kulturált megoldás tehát adott, a jogsértő viselkedés semmilyen módon nem indokolható.

A Kecskeméti Területi Vérellátó munkatársai életeket mentenek

A problémát súlyosbítja, hogy a szabályszegés nem csupán bosszantó, hanem megmagyarázhatatlan felelőtlenségre is utal. Egy vérkészítmény késedelmes megérkezése életveszélyes helyzetet eredményezhet. Egy sürgős beavatkozás vagy baleset esetén a gyorsaság ténylegesen életeket menthet.

A poszt alatt megjelent kommentekből egyértelműen kitűnik a lakosság felháborodása is:

„Nem is értem, hogy ezt miért kell külön kérni. Akinek van jogosítványa, ismernie kell a táblákat és figyelnie is kell azokat. Ennyit azért külön kérés nélkül is meg kellene tenni, emberek élete múlhat rajta.” – írta az egyik hozzászóló.

„Lehet épp egy hozzátartozójának visszük az életmentő vért.” – fogalmazott egy másik.

Felmerül a kérdés: hova tűnt az alapvető társadalmi felelősségérzet? Miért kell újra és újra figyelmeztetni olyan dolgokra, amiknek maguktól értetődőnek kellene lenniük? Hiszen nem túlzás azt mondani: egy parkolóhely elfoglalása akár egy ember életébe is kerülhet.