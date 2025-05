Segíti a fogyókúrát, és nem is kell rá a nyárig várni

Nyáron van a szezonja, de ha szemfülesek vagyunk, és kitartóak, már a kecskeméti piacon is beszerezhetjük a hozzávalóit annak a finomságnak, melynek elkészítése egyszerű, de csak néhány nap múlva fogyasztható.

Már nemcsak a tavaszt, hanem egy kicsit a nyarat is idézte a kecskeméti piac

Fotó: Bús Csaba

A napsütés már adott hozzá

A kecskeméti piacon két árust is találtunk, ahol már kapható a kovászolni való uborka, és persze hozzá a kapor. A napsütés már adott, így akár neki is állhatunk készíteni jó kis kovászos uborkát. Bár nyáron csak néhány nap és megerjed, fermentálódik, de a mostani jó időben is körülbelül egy hét alatt elkészülhet. A kovászolni való uborka ára 1.000 és 1.500 forint között mozgott, a kapor csokra 200 forint volt.

A kovászos uborka sokak kedvence

A kovászos uborka nemcsak finom, de nagyon egészséges is. A fermentáció során tejsavbaktériumok keletkeznek, amelyek jótékony hatással vannak a bélflórára. Ez segíti az emésztést, különösen zsíros vagy húsos fogások mellé tálalva. Támogatja az immunrendszert, és hozzájárulhat a jobb közérzethez. Bár nem kiemelkedően gazdag vitaminokban, de tartalmaz C-vitamint, K-vitamint, Káliumot és egyéb ásványi anyagokat. Ideális diétás étrendhez, mivel alacsony kalóriatartalmú, de savanykás ízével feldobja az étkezéseket. Sokan isszák a levét is, mert hidratál és jó hatással van a gyomorra. Nem utolsó sorban a házilag készített kovászos uborka garantáltan nem tartalmaz mesterséges tartósítószereket, csak sót, vizet, kenyeret.

Uborka, paradicsom és paprika

A piacon kapható kígyó uborka is, mely finom magában a reggelikhez, vacsorákhoz, vagy készíthető belőle ebéd mellé uborka saláta. Ára egyre kedvezőbb, kilója már 800–1600 forint között elérhető. A paradicsomok kínálata egyre bőségesebb, vannak kisebb és nagyobb méretűek egyaránt, és akár már 800–1000 forintért is válogathatunk belőle, de jellemzően 1200–1600 Ft/kg. A paprika ára még kitart, nem nagyon csökkent.

Palánták sokasága a kertészkedőknek

A piac külső része lassan megtelik árusokkal. Nagyon sokféle palánta kapható: virág és zöldség egyaránt. A virágoknál az árvácska a legolcsóbb, 300 forintért, a többi évelő főként 500–800 Ft, a muskátli azonban 1000 forinttól indul. A zöldségpalánták között sokféle paprika, erős paprika, paradicsom található, emellett káposzta, petrezselyem, zeller, saláta, karalábé is beszerezhető.