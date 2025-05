Gyalogbuszra váltanak a kecskeméti diákok, elindul a közös séta az iskolába program

Mint elmondta, két gyermek édesanyja, ő is gondol az édesanyjára és a nagymamájára is. Róluk is szól ez a vasárnap. A napokban jártak a kecskeméti Gyenes Kertészetben, és vásároltak elültetésre váró növényeket. Miután édesanyja és a nagymamája is nagyon szereti a balkonnövényeket, ezért petúniát, begóniát és szép muskátlikat vett, amelyek ezután fognak pompázni, hogyha ezt szeretettel ápolják és gondozzák.