Új korszak kezdődött a település életében, megoldották a ivóvízellátás problémáját – galériával

Jól haladnak a közös cél felé

V. Németh Zsolt Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkár beszédében felidézte a múltat, majd összegezte törekvéseiket az ágazatban.

– A tiszta, egészséges ivóvíz az egyik legalapvetőbb emberi szükséglet, és egyúttal az egyik legnagyobb kincsünk is.

De hogy milyen nagy érték, azt a ma embere nem tudja. Ezért is volt élményszerű polgármester gyerekkori múltidézése. Nagyon sokszor természetesnek vesszük és nem értékeljük, hogy bármikor megnyithatjuk a csapból a vizet. Aki gyerekkorában ivott a ceglédi kannának a fedeléből, vagy várta a vízkiosztó fiút a kerékpárral, az tudja, hogy miről beszélek. Mert nagyon kevés az a szituáció ma már, hogy megérezzük valaminek a hiányát – emlékezett vissza az államtitkár, majd rátért a mindennapi munkájukra.

– Az ágazatért felelős államtitkárként több mint két éve nap mint nap a vízműves kollégákkal együttműködve haladhatunk a céljaink felé. Mostanra elmondhatjuk, hogy rendeztük az ágazatot, egy sokkal kiszámíthatóbb pályára tettük, bár még nem teljesen önfenntartható pályára, de efelé haladunk. A következő időszakot úgy jellemezhetnénk, hogy a vízkészleteinkkel való felelős gazdálkodás korszaka jön el. Korszakhatáron állunk, az elmúlt 11 esztendőben mintegy 1000 milliárdos fejlesztést hajtottunk végre. Később, ha visszatekintünk, ez lesz az Aranykorszak – hangsúlyozta az államtitkár.

A múltra építkezve lendületben Jakabszállás

A köszöntők sorát Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke zárta. Először is víz értékére utalva, felidézte gyerekkorát, amikor év közben a pesti bérházban eresztették meg a csapot, míg a Nyírségben a nagyszüleinél ásott kút vizét itták, utóbbit sokkal jobban kedvelte.

– Jakabszállás lendületben – szól a település jelmondata, mely nagyon találó. Most is ez történik. Természetesen ennek is megvan az előzménye, ahogyan utaltak is rá, a korábbi polgármester és önkormányzat, a korábbi közösségnek a munkája, melyre építkezve valósulhatott meg mindez – jegyezte meg Lezsák Sándor, majd egy kis kitekintést adott a ma gyermekeinek nevelésére.

– Nagyon fontosnak tartom és jó érzés látni, hogy vannak olyan iskolák, olyan pedagógusok, akik jó példával szolgálnak, és megtanítják a gyerekeknek, hogy valóban mekkora kincs a víz, hogyan tudunk vele okosan gazdálkodni

– jegyezte meg az alelnök, majd a végén hangsúlyozta, milyen fontos munkát végeznek napjainkban a vízügyes szakemberek, melynek kiváló példája ez a kút is.