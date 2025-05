Indul a regisztráció! Aki a legendás fesztiválon főzne halat, ne késlekedjen

Az idei Bajai Halfőző Fesztivál két részből áll: a hagyományos Halászléfőző Népünnepélyt a belvárosban tartják az önkormányzat szervezésében, míg a Petőfi-szigeti zenei fesztivált egy vállalkozó szervezi, popzenei programokkal és belépőjeggyel – tájékoztatta az MTI dr. Bari Bernadett polgármester.

A Halászléfőző Népünnepélyre megindul a regisztráció

Fotó: Márton Anna

A Halászléfőző Népünnepély nagy neveket hoz el a közönségnek

Mint arról már mi is beszámoltunk, a Szentháromság téren ingyenes, változatos programok várják az érdeklődőket az idei halászléfőzőre, többek között néptánc, Csík Zenekar koncertje, rocklegendák és a Blahalouisiana is fellépnek. A kisszínpadon bajai zenészek és gyermekprogramok is lesznek, valamint közös örömzenélés és DJ-programok.

Visszajár a pénz egy része, ha tényleg főznek

Az eredeti Bajai Borudvar is visszatér, ahol a helyi borászok mutathatják be termékeiket, aki pedig főzni szeretne, élő halat is kérhet. A regisztrációs díjak egy részét visszatérítik azoknak, akik valóban elkészítik a halászlét a bajai Szentháromság téren.

Két csomagból lehet választani:

Hal nélküli csomag – 25 ezer forint. Tartalma: egy asztal, két pad, tűztálca, tűzifa. Igazolt főzés esetén: 10 ezer forint visszatérítés. Halat is tartalmazó csomag – 30 ezer forint. Tartalma: az előzőn túl 4,5–5,5 kilogramm hal. Igazolt főzés esetén: 15 ezer forint visszatérítés.

Indul a regisztráció

A tavalyi asztaltulajdonosokat hamarosan közvetlenül keresik meg a szervezők, ők elsőbbséget élveznek a jelentkezésnél. Május elejétől pedig mindenki előtt megnyílik a lehetőség, hogy regisztráljon az idei ünnepre.

A rendezvény célja a közösségi élmény erősítése, és szeretnék, ha a bajai családok és baráti társaságok töltenék meg a főteret – hangsúlyozta a polgármester.