Acéltestű időutazó állt meg Kecskeméten, füstfelhőben érkezett a legenda – képekkel, videóval

A május elsejével összekötött hosszú hétvége sokak számára nemcsak a pihenés és szórakozás időszaka, hanem egy kis időutazásé is. A MÁV által szervezett Gőzfelhős Alföldi Majális idén is különleges élményekkel várta az érdeklődőket. A munka ünnepe – amely egyszerre szól a dolgozók megbecsüléséről és a hagyományok tiszteletéről – méltó díszvendéget kapott: a legendás 424-es gőzmozdony, közismertebb nevén a Bivaly pöfögött be Kecskemét állomására.

A majális alkalmából most egy igazi kuriózum, a legendás 424-es gőzmozdony Kecskeméten is tiszteletét tette

Fotó: Mócza Milán

A történelem súlyától duzzadó, acéltestű mozdony pénteken, csekély – mindössze kétperces – késéssel, 10.30-kor érkezett meg Budapest felől. A peronon már izgatott tömeg várta, hogy a múlt század közepének ikonikus gépcsodája feltűnjön a síneken, fekete testéből gőzt és nosztalgiát eregetve. A gőzmozdony 11.48-ig állomásozott Kecskeméten, majd pöfögve és fújtatva indult tovább Szeged irányába.

Kívül-belül megcsodálhatták az érdeklődők a gőzmozdonyt

A több mint egyórás kecskeméti tartózkodás alatt igazi időutazásban lehetett része mindazoknak, akik kilátogattak az állomásra. A látogatók nemcsak kívülről csodálhatták meg az óriást: betekinthettek a mozdony vezetőfülkéjébe, és végigsétálhattak a különféle korszakokat idéző vasúti kocsikon. A szerelvény első-, másod- és harmadosztályú vagonokat vonultatott fel, melyek mindegyike saját világával, berendezésével és hangulatával hívta életre a múlt század utazásait. A kíváncsi szemek hálókocsiba, étkezőkocsiba és a bárba is bepillanthattak, utóbbiban egy zongora idézte meg az elegáns, klasszikus vasúti utazások világát.

Igazi időutazásban lehetett része mindazoknak, akik kilátogattak az állomásra

Fotó: Mócza Milán

Az 1953-ban gyártott Bivalyt az 1960-as években alakították át olajtüzelésűvé, és azóta is a magyar vasúti nosztalgiaprogram egyik legmegbecsültebb tagja. 1993 óta a MÁV Nosztalgia Társaság oszlopos szereplője, amely minden megjelenésével mosolyt és elismerést arat.

Fotó: Mócza Milán

A gőzös pontos menetrendjéről a MÁV Rail Tours Facebook-oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Bár Kecskemétre már nem tér vissza, a hétvégén más alföldi városokat érintve pöfög majd vissza Budapestre, így azoknak, akik pénteken lemaradtak, még nem késő egy találkozás ezzel a különleges időutazóval.