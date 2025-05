Minden Gmail-felhasználót érint: mihamarabb cselekedni kell, rövid a határidő

Bármennyire is óvatosak vagyunk, előfordulhat, hogy illetéktelenek hozzáférnek a Gmail-fiókunkhoz és mire észbe kapnánk, már a jelszavunkat és az elérhetőségeinket is megváltoztatták. Sokan ilyenkor azt hiszik, minden elveszett, pedig a Google adott egy utolsó esélyt: ha időben lépünk, még visszaszerezhetjük a Gmail-fiókunkat.

Ezt kell tenni, ha feltörtél a Gmail-fiókunkat!

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Jelenleg több milliárd Gmail-fiók van aktív használatban, és a ritkán használt vagy teljesen inaktív címek számát szinte lehetetlen megbecsülni. Nem kérdés, hogy a Google levelezője a világ legnépszerűbb szolgáltatásai közé tartozik – éppen ezért a kibertámadások egyik leggyakoribb célpontja is. A hackerek folyamatosan keresik a lehetőséget a támadásra. Mivel rengeteg online felület össze van kötve a Google-fiókunkkal, egy sikeres feltörés esetén pillanatok alatt elveszíthetjük az adatainkat és a hozzáféréseinket – írja a borsonline.hu.

Egy hetünk van visszaszerezni a Gmail-fiókunkat

Az egyik leggyakrabban feltett kérdés, amellyel a tech-szakértők rendszeresen találkoznak: mit tehetünk, ha a hackerek feltörték a jelszavunkat, és hozzáfértek a Gmail-fiókunkhoz? Sajnos ezek a támadók rutinosak – gyakran már az első pillanatokban megváltoztatják a jelszót és a helyreállítási adatokat is, így könnyen úgy tűnhet, hogy minden elveszett. A jó hír viszont az, hogy a Google lehetőséget biztosít a visszaszerzésre: valójában hét napunk van arra, hogy lépjünk és megpróbáljuk visszanyerni az irányítást a fiókunk felett.

A Google tisztában van azzal, hogy bárkivel előfordulhat baj, és hogy könnyen válhatunk online csalók áldozatává. Éppen ezért vezették be azt a biztonsági intézkedést, amely lehetőséget ad a helyreállításra még akkor is, ha a támadók már megváltoztatták a fiók helyreállítási email-címét és telefonszámát. A rendszer ugyanis egy hétig még megőrzi a korábbi elérhetőségeket is – ez az az időablak, amelyen belül még van esélyünk visszaszerezni a fiókunk feletti irányítást.

Egyelőre csak angol nyelven az útmutatás

A Google részletes útmutatást is nyújt arra az esetre, ha vissza szeretnénk szerezni feltört fiókunkat – ezt az útmutatót ide kattintva érhetjük el. Jelenleg a leírás még nem érhető el magyar nyelven, de remélhetőleg a keresőóriás a jövőben pótolja ezt a hiányosságot. Addig is, akik nem érzik magukat magabiztosnak angolból, végső megoldásként használhatják a böngésző beépített fordítófunkcióját is.