Védett fajok kipusztulása a tét, a szakemberek minden erejükkel óvják a vizes élőhelyeket

A hőmérséklet növekedése miatt fokozódik a párolgás, valamint a növények vízleadása is erőteljesebb lett. Többször írtunk már róla hírportálunkon is, hogy egyre gyakoribbak a különböző hosszúságú aszályos időszakok, miközben a csapadék eloszlása is egyre kiszámíthatatlanabbá vált. A víz eltűnése nemcsak egyes fajokat veszélyeztet, hanem súlyosan megzavarhatja a helyi ökológiai egyensúlyt is, ezért a víz megtartása kiemelten fontos természetvédelmi feladat a Felső-Kiskunságban is – hangsúlyozza a KNPI.

A vízmegtartás nem csak az élővilág védelme, hanem a szikes területek speciális vízjárásának megőrzése szempontjából is kiemelten fontos tevékenység a Felső-Kiskunságban

Fotó: Győrfy Hunor / knp.hu

Hihetetlenül gazdag az élő világ a Felső-Kiskunságban

Mint írják, a Felső-Kiskunság térségét számos értékes vizes élőhely tagolja, amelyek ritka és védett madár-, kétéltű- és növényfajok számára nyújtanak életteret. Az apró, sekély vízállások – amelyek gyorsan felmelegszenek – elengedhetetlenek például a vöröshasú unkák, gőték és más kétéltűek szaporodásához. Ha ezek az élőhelyek idő előtt kiszáradnak, az ebihalak tömeges pusztulása következhet be.

Sok madárfaj is szorosan kötődik ezekhez a vízhez közeli területekhez. A gulipán, a gólyatöcs, a nagy goda és különféle cankófajok sekély vizek mentén fészkelnek és táplálkoznak. Rajtuk kívül récék, ludak, sirályok és gémfélék is fontos élőhelyként használják ezeket a területeket.

Nem szabad hagyni elfolyni a csapadékot

A pusztai felszíni vizek főként a téli csapadéknak köszönhetően jelennek meg, de tavasszal a melegebb idő, az erős szelek, valamint a csatornákba történő elszivárgás hatására gyors ütemben apadnak, sok esetben már április-májusban teljesen eltűnnek. Amennyiben hagynánk, hogy ezek a vizek akadálytalanul elfolyjanak a csatornákon át a Dunába, akkor éppen azok az időszakos vízállások tűnnének el, amelyek a Kiskunság tájképét és élővilágát meghatározzák.

A vízvisszatartás nemcsak a biodiverzitás szempontjából létfontosságú, hanem azért is, hogy megőrizzük a szikes területek egyedi vízháztartását. A talajvíz szintjének hosszú távú csökkenése a szikesedési folyamat megszűnéséhez, a talaj felső rétegének kiürüléséhez, és így a sziki élőhelyekhez kötődő életközösségek eltűnéséhez vezethet. A talajvíz pótlására elsősorban a felszíni vizek beszivárgása révén, különösen az őszi-téli csapadék megtartásával van lehetőség.