Radikális átalakításra készülnek, évente kötelező lehet a műszaki vizsga

Az Európai Bizottság április végén közzétett javaslata szerint a 10 évnél idősebb furgonokra és személyautókra lenne kötelező az évenkénti műszaki vizsga az Európai Unión belül, a jelenleg érvényes kétévenkénti kötelezettség helyett. A témában megkérdeztük Friedrich László kecskeméti műszaki vizsgabiztost.

Az évenkénti műszaki vizsga az idősebb autókra vonatkozna

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Az uniós ajánlás szigorítana

A szakember elmondta: az európai uniós ajánlás szerint jelenleg az új autók esetében a műszaki vizsga 4 évente, majd ezt követően 2 évente kötelező. Ez a maximum időintervallum. Ez egy régóta fennálló ajánlás, mellyel az uniós országok különböző módon élnek, Magyarország a maximális időt választotta. Vannak országok, ahol például az új autóknál 3 évet írnak elő, és a használt furgonoknál és a bérautóknál, lizingelt és tartós bérletű autóknál a műszaki vizsga évente van.

Sok esetben indokolt lenne az évenkénti műszaki vizsga

Friedrich László a tapasztalata alapján úgy gondolja, egyes járműveknél valóban indokolt és hasznos lenne a rövidebb műszaki vizsga-érvényesség. Sajnos sok autótulajdonos nem kellő gondoskodással van a jármű iránt. Ugyanakkor vannak gondos autósok is. Nehéz mindenki számára jó döntést hozni, autótól és tulajdonosától függ, hogy mi lenne a helyes megoldás. Egy jobban igénybe vett jármű esetén valóban indokolt lenne a rövidebb időintervallum, a sűrűbb felülvizsgálat.

A haszongépjárműveknél sűrűbb ellenőrzés lehetne

A vizsgabiztos hozzátette: a mostani javaslat még csak tervezet, melyről később születik döntés. Ő maga a 3500 kilogramm alatti haszongépjárművekre, kisteherautókra mindenképpen sűrűbb ellenőrzést tartana indokoltnak, hiszen ezek két év alatt akár több százezer kilométert is megtesznek.

Sok múlik az autó tulajdonosán

Munkája során nap mint nap nagyon sok járművel találkozik. Látott már 20-25 éves kiváló állapotú autót is, de 4-5 éves teljesen lestrapáltat is. Jellemzően mindig az üzemeltető hozzáállásától függ a jármű állapota. A rozsdásodás, a korrózió is jelenthet gondot a műszaki vizsgánál a hazánkban közlekedő autóknál, főként a külföldről behozottaknál, melyből jelenleg nagyon is sok van. De alapvetően bármilyen alkatrész okozhat problémát, a futóműtől a világító és biztonsági berendezésekig. Olyannal is találkoznak, amikor a tulajdonos úgy hozza el műszaki vizsgára az autót, hogy nincsenek a helyén az ülés fejtámlák, vagy a hátsó ülések.