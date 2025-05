Érettségi a rácsok mögött, egyre többen tanulnak a börtönökben

A számok azt mutatják, hogy egyre több fogvatartott él a tanulás lehetőségével. A 2024/2025-ös tanévben közel 4800-an vesznek részt valamilyen oktatásban az ország börtöneiben – az alapfokú képzéstől a felsőfokú tanulmányokig. Ez az elmúlt öt év alatt 26 százalékos növekedést jelent, ami jól mutatja a reintegrációs törekvések eredményességét – írja a büntetés-végrehajtás.

A rácsok mögött is zajlik az érettségi

Fotó: bv.gov.hu

Jelenleg 1853 fogvatartott tanul középfokon, és közülük többen is most jutottak el az érettségihez. Az írásbeli vizsgák számukra is ugyanazok a kihívásokkal járnak, mint a civil iskolák tanulóinak, ugyanakkor a tét talán még nagyobb: a tudás és végzettség esélyt jelenthet a szabadulás utáni újrakezdéshez.

Bács-Kiskun vármegyében négy büntetés-végrehajtási intézet működik

Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (Állampusztai és Solti Objektum)

Bács-Kiskun Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kecskemét)

Kalocsai Fegyház és Börtön

Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

A büntetés-végrehajtásban különösen fontos szerepet kap az oktatás, hiszen azok az elítéltek, akik szakmát szereznek vagy leérettségiznek, jóval nagyobb eséllyel tudnak beilleszkedni a társadalomba. A végzettség nemcsak önbizalmat ad, de megnyitja az utat a tisztes megélhetéshez is.

Az érettségi tehát nemcsak egy vizsga, hanem mérföldkő is, egy jobb élet reményének fontos lépcsőfoka, még a rácsok mögött is.