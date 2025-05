Matematikából bizonyíthatnak kedden az érettségiző diákok, több ezren emelt szinten vágnak neki

Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn reggel elegáns öltözékbe bújt végzősök érkeztek a középiskolákba. Megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák. A hagyományoknak megfelelően az első érettségi napon magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról a diákok. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint magyar nyelv és irodalom tantárgyból középszinten 77 972, emelt szinten pedig 2278 diák vizsgázott. A kapott feladatokat IDE kattintva tekinthetik meg.

Kedden matematikával folytatódik a érettségi

Így reagáltak a diákok a magyarérettségi feladatsorára

A kecskeméti végzősöket kérdeztük, hogy ment, milyen volt a magyarérettségi 2025-ben. A hírportálunknak nyilatkozó diákok arról számoltak, be hogy szinte mindenki nagyon izgult a vizsga előtt, az is, aki kevesebbet és az is, aki többet tanult.

A matekérettségi az egyik legfontosabb és egyben legnagyobb kihívást jelentő vizsga a középiskolai tanulmányok végén. A vizsga két szinten tehető le: középszinten és emelt szinten. A korábbi években a középszintű érettségin az első részben rövidebb, alapvető számítási és szöveges feladatokat kellett megoldani, míg a második részben összetettebb, több lépéses feladatok vártak a diákokra.

Az emelt szintű érettségi már komolyabb elméleti tudást és kreatív problémamegoldást igényel, gyakran tartalmaz analízisre, valószínűségszámításra vagy térgeometriára vonatkozó példákat is. A vizsga célja nemcsak a tananyag számonkérése, hanem a logikus gondolkodás és a matematikai eszközhasználat képességének mérése is.

Az Oktatási Hivatal adatai szerint matematikából 2025-ben középszinten 73 318-an, emelt szinten 7798-an érettségiznek.