Itt vannak a friss adatok: brutális összegekbe kerül ingatlant vásárolni a nagyvárosokban

A Balaton utca környékén még a szaldó elszámolás bevezetése előtt épített a cég olyan családi otthonokat, amelyek az energiafelhasználás szinte egészét napenergia felhasználásával biztosítják. A Levendula Lakóparkban is hasonló rendszert alakítottak ki, itt azonban már nem fértek bele a szaldó elszámolású rendszerbe, mondta végül Simon Gergely cégvezető.

Soltvadkerten olcsóbbak az ingatlanok, de itt is meg kell gondolni a vásárlást

Valamivel olcsóbban lehet új lakást vásárolni Soltvadkerten, mint a megyeszékhelyen. Sokan azonban a használt otthonokat keresik, mert olcsóbbak, mint az újak, bár nem mindig van ez így. Ma, ha valaki lakhatásban gondolkodik, akkor végig kell gondolnia, hogy idősebb családi házat, új vagy használt lakást vásárol, vagy esetleg új családi házat építtet – mondta megkeresésünkre a soltvadkerti Maxbeton Kft. tulajdonosa Bezsenyi Barnabás.

– Egy régebbi, például a 80-as években épült ingatlan megvásárlása esetében az átalakítás sok tízmillió forintba is kerülhet. Nem egyszer előfordult már olyan eset, hogy az egyik átalakítási igény hozta maga után a másikat. Ha például valaki homlokzati hőszigetelésben gondolkodik, akkor érdemes a nyílászárókat is kicserélnie amely már magával hozza az esetleges fűtéskorszerűsítést, nem beszélve a födém/padlás szigeteléséről. Ekkor még a válaszfalakhoz, szerkezeti falakhoz nem nyúltunk hozzá, amely esetében mindez már komolyabb villanyszerelési kérdéskört is felvet. Szóval sok esetben már egy ilyen régi ház felújítása annyiba, esetleg többe is kerülhet, mint egy új ház – fejtette ki Bezsenyi Barnabás.

Hogy mennyibe kerülhet egy új ingatlan? Ez sok mindentől függ. A megrendelő igényétől, a mindenkori építési követelményeket előíró jogszabályoktól, sőt attól a tervezőtől, aki a kérdéssel foglalkozik, mert az ő döntésétől növekedhet az ingatlan ára. A Maxbeton Kft. jelenleg Soltvadkert belvárosában épít egy 10 lakásos társasházat, melyben 50-65 négyzetméteres területű családi otthonok készülnek. Jelenleg az adott ingatlanok ára négyzetméterenként 800 ezer forint. Energetikai besorolása a legmagasabb minőségű, azaz szinte fillérekből lehet kihozni a fűtést/hűtést ennek köszönhetően – nyilatkozta Bezsenyi Barnabás, a Maxbeton Kft. ügyvezetője.