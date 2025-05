Hihetetlen állattörténet! Elárvult macskákat nevelt egy álvemhes kutya

Két cica anyja lett

2019-ben is írtunk hasonló esetről. Egy móricgáti tanyán egy Picúr nevű kutya két kiscicát, Bogyót és Babócát fogadta örökbe és szoptatni is elkezdte őket, sőt, nála is elindult a tejelválasztás, annak ellenére, hogy neki sem voltak kölykei.