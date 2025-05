Bemutatjuk az összes támogatási lehetőséget, amivel élhetnek ma a magyar családok

Pászti András, aki pedagógusként is napi kapcsolatban áll családokkal, kiemelte, hogy a magyar édesanyák megérdemlik az adókedvezményekkel kapcsolatos újonnan bevezetett lehetőségeket. Jelenleg a négygyermekes édesanyák adómentességet élveznek, azonban a tervek szerint 2029-ig ez kiterjed majd a három- és kétgyermekes anyákra is. Az intézkedés célja a családok anyagi helyzetének javítása.

Családpolitika magyar hagyományokkal

Magyarországon nagy hagyománya van a családpolitikának – hangsúlyozta Pászti. Kiemelte a GYED és a CSED hazai előnyeit, és hozzátette, hogy míg a nyugati országokban az otthoni gyermekgondozás támogatása általában rövidebb ideig tart, Magyarországon hosszabb időszakra biztosított a segítség.

Apasági szabadság és személyes tapasztalatok

A beszélgetés során szó esett az apasági szabadságról is, amely néhány éve került bevezetésre, és amely lehetővé teszi, hogy az édesapák 10 nap szabadságot kapjanak gyermekük születése után. Pászti András személyes tapasztalatát is megosztotta, elmondva, hogy amikor harminc éve megszületett a gyermeke, hasznos lett volna számára néhány nap, hogy segítsen feleségének és megszokják az új családi dinamikát.

További családtámogatási lehetőségek

A műsorban említésre került a babaváró hitel kedvező konstrukciója, a CSOK-Plusz hitel és a családi adókedvezmény is, amelyek mind a családok anyagi biztonságát szolgálják. A gyermekek számára is elérhető támogatásokat is bemutatták, mint például az első nyelvvizsga vagy a jogosítvány egy részének finanszírozása.

A Rádió 1 Gong Téma műsorában Pászti András további részleteket is megosztott a családtámogatási lehetőségekről, amelyeket érdemes figyelemmel követni azoknak, akik családalapítást terveznek vagy már gyermekeket nevelnek.