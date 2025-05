Elbúcsúztak az alma matertől, kimagasló eredményekkel vágnak neki az érettséginek – galériával

A ballagási ünnepség az évtizedes hagyomány szerint két helyszínen, a gimnázium épületében és a református templomban zajlott. A gimnáziumban a ballagó diákok miután átvették ballagási tarisznyájukat, az iskolai ballagás keretében búcsúztak az alma matertől, ahol Damásdi Péter iskolalelkész köszönt el a végzősöktől.

A ballagó diákok közül 25-en kitűnő és 15-en jeles eredménnyel zárták az utolsó tanévet

Fotó: Pozsgai Ákos

Fontos lelki muníciót is visznek magukkal a ballagó diákok

Majd átvonultak a református templomba, ami zsúfolásig megtelt rokonokkal, barátokkal. A ballagó diákoktól a református gyülekezet nevében Bocskorás Bertalan elnök-lelkész búcsúzott, majd Szabó Ferenc igazgató szólt a fiatalokhoz. – Az elmúlt évek nem voltak könnyűek. Sok kihívással, nehéz döntéssel, feszített tempójú napokkal és fáradt éjszakákkal telt ez a négy vagy nyolc év. Nemcsak a tanulással kellett megbirkózni, hanem a felnőtté válás kérdéseivel is: Ki vagyok? Mire vagyok képes? Merre induljak tovább? Ezek a kérdések most még talán nem kaptak végleges választ, de biztos vagyok benne, hogy a Szilády Áron Református Gimnáziumban töltött idő segített benneteket abban, hogy közelebb kerüljetek hozzájuk – fogalmazott az igazgató, aki az iskola tanárainak, akik kitartó munkával, szakértelemmel és odaadással készítették fel a diákokat nemcsak az érettségire, hanem az életre is.

– Egyházi iskolaként abban a különleges ajándékban volt részünk, hogy nemcsak a tudásotok gyarapításán dolgozhattunk, hanem a lelketeket is erősíthettük. A reggeli áhitatok, az egyházi ünnepek közös megélése, a heti hittanórák mind-mind abban segítettek, hogy ne csak a világról tanuljatok, hanem önmagatokról és a mindannyiunkat tenyerén hordozó Istenről is. Hisszük, hogy ezek az élmények is mindig ott lesznek veletek – zárta gondolatait az iskolaigazgató.

Sokan tettek előrehozott érettségit

A most ballagó évfolyam számos eredménnyel büszkélkedhet, 76-an már előrehozott érettségivel a zsebükben vágnak neki a középiskola végső nagy próbatételének, sokan tettek sikeres nyelvvizsgát is. A végzős diákok közül 71-en az Erasmus program keretében külföldön is kipróbálhatták magukat, vannak, akiknek többször is volt lehetősége utazni.