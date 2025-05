Ha mindig is szeretett volna elnevezni egy utcát, most itt a lehetőség!

Ha mindig is szeretett volna közterületet elnevezni, vagy legalább a névválasztásba beleszólni és bajai, most megteheti. A bajai Polgármesteri Hivatal most ara kéri a lakosságot, hogy a 0172-es helyrajzi számú külterületi ingatlan mellett húzódó bajai utca elnevezésében segítsenek.

A városvezetés a lakosság segítségét kéri egy bajai utca elnevezésében

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Wolf utca lesz?

A közterület elnevezés iránti kérelem az érintett közterületről megközelíthető egyik tulajdonosától érkezett. A Wolf utca javaslatot tette a közterület elnevezésére. Aki azonban saját személyét előtérbe helyezve vagy valamilyen humoros szófordulat után akarna nevet választani, csalódni fog, mutatjuk milyen kritériumoknak kell megfeleljen a javaslata.

A bajai utca elnevezése feltételekhez kötött

A Baja Város Facebook-oldalán közzétett felhívásból kiderült, pontosan milyen nevekkel lehet pályázni.

Az elnevezés során figyelembe kell venni Baja történelmét, hagyományait, földrajzi adottságait.

Betűk vagy számok nem helyettesíthetik a nevet.

Személy neve esetén a teljes név szükséges, ha úgy ismert, művésznévvel vagy foglalkozással ki lehet egészíteni.

A név nem lehet önkényuralmi rendszerhez köthető.

A név nem lehet azonos egy másik közterület nevével vagy nem lehet összetéveszthető vele.

A közterület élő személyről nem nevezhető el.

Az utca pontos helye a közösségi oldalra kitett képen látható. Javaslatot csak bajai lakóhellyel rendelkező nagykorú személy tehet. Papír alapon a Polgármesteri Hivatal 21. irodájának címére (6500 Baja, Szentháromság tér 1.) dr. Kapitány Vivien jogi előadónak címezve, vagy a [email protected] e-mail címre várják a visszajelzéseket május 13-ig.