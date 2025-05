Ha nyugodt feltöltődésre vágysz, akkor Bács-Kiskun a legjobb úti cél – galériával

Az ország legnagyobb vármegyéjében azok találják meg számításukat, akik nem egy pörgős, nyüzsgős nyaralásra, hanem igazi feltöltődésre vágynak testileg és lelkileg. Bács-Kiskun látnivalói között vannak vízi, egyházi, szabadidős célpontok egyaránt.

Fotó: baon.hu

Bács-Kiskun látnivalóinak fókuszában a vizes helyek

A vármegye bővelkedik természeti kincsekben, s erre számos turisztikai programot is építettek. Kiváló túralehetőségek közül lehet választani, legyenek azok vizes élőhelyek, horgászhelyek, fürdők, tanösvények, kalandparkok, vízi sportok. Íme néhány ötlet.

Fürdés, horgászat és gasztronómia

A horgászat szerelmesei az Akasztói Horgászpark parkosított tórendszerének öt taván várhatnak a kapásra. Mellette a kikapcsolódást szolgálja a fürdőtó és a pezsgőfürdő, valamint a Halascsárda, ahol az Aranyszalag díjas akasztói szikipontyból készült ételeket is kínálnak.

Vízisportok oázisa

Baján a Dunán és a Sugovicán a vízisportok kedvelői garantáltan jól érezhetik magukat. Kajakkal és kenuval közlekedve megismerhető az árterek élővilága, míg a túrázók a Duna mellékága és a Sugovica mentén gyönyörködhetnek a táj szépségeiben. Sétahajózást kínál a Bajai Sárkányhajó Egyesület, míg a Bajai Vízisport Klub vízitúrázást.

Elénk tárul a Tisza legnagyobb kanyarulata

Bács-Kiskun két folyó között fekszik, a Duna mellett a Tisza is remek kiránduló- és nyaralóhely. Tiszakécskén kiváló a Tisza vize és saját strandja is van. A Tisza egyik legszebb, ritka védett növény- és állatfajoknak otthont adó területe a tiszakécskei vízitúra megállóhely. A Miskó István sétányon lévő kilátóról gyönyörű a kilátás a Tisza legnagyobb kanyarulatára. S érdemes a Tisza mentén futó kisvasútra is felülni.

A Szelidi-tó kiváló fürdésre, de körbejárható kerékpárral is

Dunapataj térségének nevezetessége a Szelidi-tó. A vize nagyon jó, nyáron nincs tömeg, kellemes kikapcsolódást nyújt. A gyógyhatású, selymes vizű 5 kilométer hosszú és 200 méter széles szikes tó kerékpárral is körbejárható, gyalog pedig a Kékmoszat tanösvényen ismerkedhetünk meg a természetvédelmi terület jellegzetességeivel.