A turizmus fejlesztése kitörési pontja lehet a térségnek – galériával

Az átfogó turisztikai koncepció elkészítése öt éve Lezsák Sándor országgyűlési képviselő kezdeményezésére indult el. Az elmúlt évek alatt a 4. számú választókerület polgármesterei összegyűjtötték azokat a turisztikai fejlesztési elképzeléseiket, amelyek kitörési pontot jelenthetnek a településeik számára. A Magyar Turisztikai Ügynökség 300 millió forint támogatást biztosított arra, hogy elkészüljön a koncepcióra alapozott részletes megvalósíthatósági tanulmány, amit KRAFT & Associates – Turisztikai Fejlesztők dr. Kraft Péter vezetésével készített el. A településenként kidolgozott tervdokumentációt csütörtökön vehették át a polgármesterek.

Átfogó turisztikai koncepció készült a térségről

Fotó: Vajda Piroska

Minden településnek van értéke

A dokumentumok ünnepélyes átadásán Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő elmondta, öt éve is azt hangsúlyozta, hogy egy olyan programot kell készíteni, ahol nem csak a vendég, de az állandóan ott élő helybéli is jól érzi magát. Ugyanakkor motiválni kell a helybeleiket, hogy legyenek részesei a turisztikai fejlesztéseknek, érezzék, hogy az érdekükben történik minden.

A honatya azt is hangsúlyozta, hogy minden településnek van értéke és ezekre az értékekre alapozva kell a helyi turizmust építeni. Nem azt kell nézni, hogy mi a világtrend – bár az is fontos –, hanem azt, hogy milyen helyi értékből lehet helyben építkezni. Ezt segíti a hungarikum mozgalom is – tette hozzá a honatya.

Rekordévet zárt tavaly a hazai turizmus

Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója elmondta, az állam 2017 óta több mint 380 milliárd forintot fordított turisztikai fejlesztésekre. Ennek is köszönhető, hogy a hazai turizmus tavaly rekord évet zárt és már az idei első negyedévben is több vendég volt a hazai szállásokon, mit tavaly ilyenkor. Mindez azt is jelenti, hogy jók az alapok ahhoz, hogy a településvezetők turisztikai fejlesztésekben gondolkozzanak. A Duna–Tisza közi térség is egyre népszerűbb turisztikai célpont: a tanyavilág sajátos arculata egyre vonzóbb a Slow Turizmust kedvelők körében, akik az elcsendesedést, lelassulást keresik. Ehhez párosul még a helyiek vendégszeretete és a térségben fellelhető természeti kincsek, látnivalók sokasága. Ugyanakkor a vezérigazgató szerint óriási feladat a nemzetközi vendégeket visszacsábítása a térségbe. Ehhez azonban attrakciókra és a digitális platformok fejlesztésére van szükség. A most elkészült tanulmány birtokában azonban nagyobb eséllyel tudnak pályázatokon forrást szerezni az önkormányzatok projektjeik megvalósításához.