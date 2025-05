Újra és újra nekifutottak, az akadálypálya hősies küzdelemre ösztönözte a fiatalokat – galériával, videóval

Az Aktív Magyarország Sport 43 programja keretében érkezett a Fighters’ Run akadály-roadshow a kecskeméti Lánchíd iskolába. Az akadálypálya tíz állomása között voltak egyszerűbbek, és bizony keményebb erőnlétet igénylők egyaránt.

Tízállomásos akadálypálya várta a diákokat kedden a kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola sportpályáján

Fotó: Bús Csaba

Három napos a roadshow Kecskeméten

Sisak Zsófia, a Fighters’ Run versenyigazgatója és csapata vezényelte le a sportnapot, köztük egy kecskeméti segítővel, Dakó Balázzsal. A roadshow hétfőn érkezett meg Kecskemétre, néhány óra alatt felállították az akadálypályát, és néhány csapat már tesztelte is magát. Kedden egész nap zajlott a sportnap, és szerdán délig még fogadják a diákokat. A Sport 43 keretében az általános és a középiskolás gyerekek különböző sportokat próbálhatnak ki ingyenesen, idén nyolcféle sport szerepel a listán.

Újdonság az akadálypálya

Tavaly újdonságként került be az akadályfutás, illetve az akadálysport. Az akadályfutó versenyek szervezőinek a bevonásával indult el ez a program, ami gyakorlatilag az idei tavaszi szezonban 30 ezer gyerek számára teszi lehetővé Magyarországon, hogy kipróbálhassák az akadálysportot. Kecskeméten a Fighters’ Run csapata építette fel a pályát, és biztosítja a sport népszerűsítését. Hétfőtől szerdáig mintegy ezer kecskeméti diák teljesítheti az akadálypályát. Nemcsak a Lánchíd iskolából, hanem bárhonnan máshonnan várták az osztályokat.

A fiatalok nem adták fel könnyen, megküzdöttek az akadályokkal

Az akadálypályára előzetesen kellett regisztrálni, de külsősök is mehetnek, szülői engedéllyel. A gyerekek szemmel láthatóan nagyon élvezték az akadálypálya teljesítését, még az eső utáni vizes fű sem tántorította el őket. A pálya végeztével többen mondták, minden nap szívesen végigmennének rajta. Imádták, eltekintve attól is, hogy volt egy-két elem, amit sokadszorra sikerült több fiatalnak legyőznie. Újból és újból nekifutottak, és addig próbálkoztak, még nem jött össze nekik. A pályát mentős csapat is biztosította, de szerencsére zökkenőmentesen teljesítettek az osztályok.