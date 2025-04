Így választ bort a húsvéti sonkához a neves szakember, érdemes megfogadni a tanácsait

Hemina a mértékletesség mértékegysége

Zöldi-Kovács Ágnes arról is beszámolt, hogy nemrég a Borkatedrális vendége volt a Pannonhalmi Apátsági Pincészet főborásza Liptai Zsolt, aki a Hemina nevű boruk történetéről is mesélt. Elmondta, hogy régen a szerzetesek egész nap dolgoztak a földeken, többnyire önellátók voltak és munka közben bort vagy vizezett bort ittak. Szent Benedek táplálkozási regulát fogalmazott meg, amiben szabályozta a napi elfogyasztható bor mennyiségét is. Ez a napi mennyiség volt az egy hemina. Szent Benedek bölcs ember lehetett, mert tudta, hogy ez a mennyiség emberenként változó, ezért természetesen nem űrmértékegységről van szó. A hemina annyi bor, amennyi vidámmá tesz, de még nem befolyásolja az ítélőképességünket. Persze ez így még elég felületes megfogalmazás, ezért Szent Benedek a következőképpen fogalmazta meg a regulát: „A hemina az a mennyiség, amit ha megiszol megtalálod Istent, de még nem kisért meg az ördög.”