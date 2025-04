Zacher Gábor üzenetét mindenképp hallanod kell az ünnepek előtt! – videóval

A húsvét a rokonlátogatásról is szól, a rokonlátogatás pedig hazánkban a legtöbb esetben az ivászatról. Sőt, a négynapos hosszú hétvégét kihasználva a fiatalok előtt több bulilehetőség is adott. Zacher Gábor Kecskeméten is elmondta fő üzenetét, amely betartásával elkerülhető, hogy a nevetség tárgya legyünk, rosszabb esetben a detoxban kössünk ki.

Zacher Gábor Kecskeméten üzent a fiataloknak

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

„Ne idd már meg azt a harmadikat”

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldalán jelent meg Zacher Gábor toxikológus főorvos egyszerű, velős üzenete. „Elmész a buliba, jól érzed magad. Egy sör, két sör. Ellazultál. Jön a harmadik sör, a negyedik után már minden szép és jó. A hatodik és hetedik után viszont már ott fekszel a sarokban” – mutatott rá a videóban a toxikológus, majd folytatta: „Tök jó TikTok videókat lehet ilyenkor csinálni, százezres nézettség, de ha betartasz egy keretrendszert, ezt elkerülheted. Mi az a keretrendszer? Ne idd már meg azt a harmadikat. Kettő pont elég. Vigyázz magadra” – zárta tömör, de határozott üzenetét a főorvos.

Zacher Gábor Kecskeméten elbűvölte a közönséget

Ahogyan arról már beszámoltunk, március végén Zacher Gábor Kecskeméten tartott előadást. Több mint ezer diák hallgatta végig drogprevenciós előadásait a Neumann János Egyetemen.

– A fiatalok okosak, értelmesek és tudják, hogy mi zajlik a világban. Nem riogatni kell őket, hanem történeteket mesélni. Olyan dolgokat a kezükbe adni, ami alapján tudnak mérlegelni és jó döntéseket hozni, ebben kell őket segíteni – mondta akkor hírportálunknak a toxikológus, hozzátéve, átláthatatlanok a mai drogok, rengeteg szer van a piacon, és nem ismertek a hatásaik, hatóanyagaik.

Zacher Gábor kiemelte, hogy ma az emberek rengeteget szoronganak. Nem tudni, hova vezet a globális felmelegedés, folyamatosan háborúról hallunk, a lakosság egyre nehezebben éli a mindennapjait. És mivel minden mindennel összefügg, a droghasználat és az alkoholizmus is erre vezethető vissza.