Vérfagyasztó gyilkosság sokkolta Bács-Kiskun, még mindig keresik a hajóbaleset áldozatát

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Írtunk többek között arról, hogy vérfagyasztó gyilkosság történt Kecskeméten, futva segítettek a jánoshalmiak a beteg kisfiún, illetve, hogy megrengett a föld Isztambulban.

Vérfagyasztó gyilkosság: kivégezte a testvéreket a könyörtelen vadász, sokkolta a helyieket a vérontás

Egy férfi megölte élettársát és annak nővérét, majd magával is végzett. Vérfagyasztó gyilkosság rázta meg Kecskemétet.

Anyu porcióz, apu irányít, a fiú házhoz viszi – így bukott le a dohánybanda

Kódneveket használtak a cigarettákra, így cseréltek gazdát a dohánytermékek. Üzletszerűen elkövetett pénzmosás miatt vádat emeltek ellenük.

Rémálommá vált a kecskeméti család nyaralása az Airbnb miatt

Online fizetésnél, ha egyszer átment a pénz, nehéz visszaszerezni. Akár jogosan, akár nem, az Airbnb nem fizeti vissza, amit egyszer levont. Legalábbis ez a tapasztalata egy kecskeméti családnak, akik hónapok óta küzdenek a pénzükért.

A Duna sodrása bárhová elvihette Zalánt, akár Bács-Kiskunban is előkerülhet

Még mindig keresik a múlt heti dunai hajóbaleset eltűnt áldozatát. Lieszkovszky Zalánnak nyoma veszett Budafok-Tétény térségében, de a Duna ereje miatt akár Bács-Kiskun megyében is lehet.

Kívánj valamit! Hullócsillagok festik fényesre az áprilisi égboltot

Aki járt kinn a szabad ég alatt éjszaka a napokban, az láthatta a csillaghullást. Nem kell azonban aggódni, ha eddig lemaradt róla, a Lyridák meteorraj ugyanis a hónap végéig látható az égbolton.

Valami nem stimmelt, amikor hazaért, aztán meglátta őt…

Több betörést is elkövettek Kunszentmiklóson tavaly ősszel. A rendőrök hamar azonosították a tetteseket.

Megrengett a föld Isztambulban, korábban Bács-Kiskun hősei kutattak túlélők után

Szerda kora délután erős földrengés rázta meg Isztambul Silivri kerületének partjait, így a várost és a környező tartományokat is. Két évvel ezelőtt egy sokkal erősebb földrengés pusztított Törökországban. Bács-Kiskun megyei mentőcsapatok is segítették akkor a mentést, a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület most is figyelemmel követi az eseményeket.