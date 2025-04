Búcsút inthettek a mostoha körülményeknek a közlekedők, már használhatók a vasúti aluljárók – galériával, videóval

Erre egyébként több helyen is jól látható táblák figyelmeztetnek, a szerda délutáni tapasztalatok szerint azonban egyelőre a kerékpárosok többségének ez még nem tűnt fel. Tízből kilenc biciklis lassítva ugyan, de leszállás nélkül hajtott be az aluljáróba, ami egy szemből érkező szintén a kerékpárján ülő biciklis esetén akár balesetveszélyes is lehet. Éppen ezért az illetékesek azt kérik, hogy az aluljáróban közlekedők tartsák be a kihelyezett figyelemfelhívó táblákon olvasható biztonsági előírásokat, az esetleges balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében.

A Barnevál előtt ideiglenesen kialakított vasúti átkelőt az aluljáró megnyitásával egyidőben lezárták és megkezdték az elbontását.

A szemét problémát jelent

Az elmúlt napokban megnyitották a gyalogosok és a biciklisek előtt a Csalogány utcai új vasúti aluljárót is, ahol az ott lakók arra panaszkodnak, hogy rendszeresen megtelik eldobált szeméttel, amit ők takarítanak el. A szemét az elmúlt napokban az esőzések idején eldugította a kiépített keskeny csapadék elvezető lefolyót is, ezért a lehullott eső csak lassan tudott elszivárogni, egy ideig bokáig érő vízben kellett közlekedni a gyalogosoknak.