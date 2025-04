Kéz a kézben: új korszakot nyit a kórház és a háziorvosok együttműködése a városban – galériával

– A Bács-Kiskun vármegyei családorvosok között is vannak olyan kollégák, akik a háziorvosi praxis mellett fontos szakterületek jeles képviselői, például belgyógyászok, sebészek, esetleg neurológusok, orr-fül-gégészek. Elképzelhető, hogy a kórházunk által szervezett szakellátásokban, járóbeteg-szakellátásban is tudjuk az önök szakértelmét hasznosítani. Erre már vannak jó példák. S merünk még nagyobbat álmodni. Elképzelhetőnek tartom, hogy a jól képzett háziorvosok akár tanulmányokban és kutatásokban is szívesen részt vállalnának – mondta végül dr. Óváry Csaba főigazgató.

Gyermekeink egészsége a legnagyobb kincsünk

A sajtótájékoztatóval egybekötött értekezlet második felében dr. Fischer Nóra, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház gyermekgyógyász szakorvosa, háziorvos, a Bács-Kiskun Megyei Háziorvosok Egyesületének elnöke egy rendezvénysorozatról adott tájékoztatást. A prevenciós oktatássorozat „Gyermekeink egészsége a legnagyobb kincsünk” címmel indul útjára a Hunyadivárosi Közösségi Házban májustól, havi rendszerességgel. A program nyitott és ingyenes lesz a családok számára, csak regisztrálni kell előtte.

– Az új rendezvénysorozattal az a célunk, hogy a családoknak segítséget nyújtsunk, hogy felismerjék időben a gyerekbetegségeket, megelőzzék a nagyobb problémákat. Sajnos ma az internet világában sokan azt hiszik, mindent tudnak, de ez tévhit. Mi olyan szakembereket hívunk, akik valós, tudásalapú segítséget nyújtanak, hogy a szülők időben felismerjék, ha baj van. Az előadás azonban nemcsak a családoknak segít, hanem az alapellátásnak is, hiszen ha tudatosabb a szülő, akkor némi terhet is levesz a családorvosok válláról – jegyezte meg dr. Fischer Nóra.