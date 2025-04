Nincs minden veszve, ha valamit elfelejtettél: így alakul a boltok nyitvatartása húsvétkor

A húsvét idén is változásokat hoz a vásárlási lehetőségekben: míg a nagyobb üzletláncok szinte teljesen zárva lesznek a hosszú hétvége során, a kecskeméti piacok több napon át is fogadják a vevőket, még húsvét vasárnap is. Fontos tudni, mikor és hol lehet még bevásárolni, különösen azoknak, akik az ünnep reggelén döbbennek rá, hogy elfogyott a liszt vagy a retek. (És ha végképp elfelejtenél valamit: benzinkúton még mindig van remény – ezt tapasztalatból mondjuk.) Mutatjuk, hogyan alakul a boltok ünnepi nyitvatartása.

Boltok ünnepi nyitvatartása húsvétkor

A legtöbb üzletlánc a törvényi szabályozásnak megfelelően húsvét vasárnap és hétfőn zárva tart, de vannak kivételek.

Lidl

Április 18. (Nagypéntek): zárva

Április 19. (Nagyszombat): nyitva a megszokott időben (általában 7:00–21:00)

Április 20–21. (Vasárnap–Hétfő): zárva

Április 22. (Kedd): visszaáll a normál rend

Aldi

Hasonlóan a Lidlhez, nagypénteken és az ünnepnapokon zárva tart, nagyszombaton pedig a szokásos nyitvatartással várják a vásárlókat.

Tesco

Nagypénteken és húsvétkor zárva lesznek a hipermarketek, nagyszombaton a megszokott rend szerint működnek.

A kisebb Express boltok esetében előfordulhat eltérés – érdemes előre ellenőrizni.

Auchan

A legtöbb áruház:

Nagypénteken és húsvétvasárnap-hétfőn: zárva

Nagyszombaton: nyitva (általában 6:00–20:00)

Penny Market

Nagypénteken és húsvétkor zárva

Szombaton a megszokott rend szerint nyitva (általában 7:00–20:00)

Spar, Interspar

Nagypénteken és a húsvéti ünnepnapokon zárva

Szombaton a normál nyitvatartás érvényes

CBA, Coop

A franchise rendszer miatt lehetnek eltérések: érdemes az adott bolt Facebook-oldalán vagy bejáratánál tájékozódni.

Kisebb boltok, éjjel-nappalik

Helyi döntés alapján lehetnek nyitva.

A benzinkutaknál működő shopok, például MOL Fresh Corner, Shell Select, OMV VIVA, húsvétkor is elérhetők – alapvető élelmiszerekkel is.

Piacok nyitvatartása Kecskeméten

A kecskeméti piacok rugalmasabban igazodnak az ünnepekhez:

Budai utcai Piaccsarnok

Nagypéntek: 6:00–12:00

Nagyszombat: 6:00–13:00

Húsvétvasárnap: 6:00–12:00

Széchenyivárosi Kispiac

Péntek és szombat: 6:00–14:00

Vasárnap: 6:00–14:00

Szent László körúti Zsibpiac

Szombat–vasárnap: 6:00–14:00

Nagybani Zöldség-Gyümölcs Piac

Hétfőn zárva, kedden (április 22.): 7:00–12:00

Egy kis húsvéti túlélőtipp

Ha valami véletlenül kimarad a nagybevásárlásból, ne essen pánikba – a benzinkutaknál kaphat lisztet, cukrot, tejet, sőt, még csokit is. A lényeg, hogy az ünnep békében és nyugalomban teljen.