Elindult a Voks 2025, a sorsdöntő kérdésről az államtitkár beszélgetett a lakosokkal – galériával

– Azt gondolom, hogy ez olyan beismerés, amely mindenki számára világossá teszi, hogy mi az elkövetkezendő időszak döntéseinek a tétje, és világossá teszi a kunszentmiklósi és környékbeli emberek számára is, hogy ők is igényt tartottak azokra a jogtalanul visszatartott európai uniós forrásokra, amelyekből a környéken vasutat, a csatornarendszert, az úthálózatot vagy bármi más területet tudnának fejleszteni. Ezekre a fejlesztésekre mondanak szándékosan nemet a Tisza Párt képviselői. Ők azt gondolják, hogy az itt élő embereket ezek nem illetik meg, és nekik politikailag jó, hogyha nem érkeznek meg ezek a források. A kormány ennek az ellenkezőjét gondolja, Brüsszelnek a magyaroknak jogos forrásokat ide kell adni – mondta Nacsa Lőrinc.

Magyarország az egyetlen, ahol kikérik a lakosság véleményét

Nacsa Lőrinc azt is leszögezte: egyértelmű, hogy abban is döntést kell hozniuk a magyaroknak közösen, hogy mi legyen Ukrajna európai uniós tagságával. Azt gondolják, hogy nem a kormányoknak kell dönteni, hanem az Unió állampolgárainak. Magyarország az egyetlen, ahol ténylegesen megkérdezik az állampolgárokat erről. Április 15-én érkeztek meg az első levélben érkező véleménynyilvánító szavazólapok. Mindenkit, így a környékben élőket is arra kérik, hogy töltsék ki ezt a véleménynyilvánító szavazólapot, küldjék vissza és ezáltal mondják el a véleményüket erről a kérdésről. A kormány szeretné, hogy a magyarok nélkül ne lehessen ilyen fontos kérdésekben dönteni.