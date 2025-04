Gazdasági szakember, közösségszervező és autószerelő is kivívta a keceliek elismerését – galériával, videóval

Éppen 291 éve annak, hogy a kalocsai érsek, Patachich Gábor rendeletben újraalapította Kecelt. Bár a város első említése még 1198-ból való, a tatár és török pusztítások során a település elnéptelenedett. A főpap 1734. április 22-én írta alá a dokumentumot, amelyre minden évben emlékeznek a város lakói. A közel nyolcezres település vezetése ezen a napon adja át minden évben a város elismeréseit azoknak a polgároknak, akik a közösségért a legtöbbet tettek az elmúlt évtizedekben. Az újratelepítés évfordulóján a Benedeczki Tamás polgármester nyújtotta át a közösség elismeréseit a város polgárainak.

Az újratelepítést ünnepelték Kecelen, díjakat is átadtak az eseményen

Fotó: Barta Zsolt

Az újratelepítés ünnepén átadott díjak

Kecel város díszpolgára elismerésben részesült Benedeczki József. A jól ismert gazdasági szakember népszerű a városban. Elhangzott, hogy a pályafutását 1982-ben kezdte a Szőlőfürt Mezőgazdasági Szövetkezetnél, ahol ágazatvezető-helyettesként indult, később főágazat-vezető, majd elnökhelyettes lett. 2008-tól 2023. április 30-ig a szövetkezet elnöki posztját töltötte be, amikor is 15 éves elnöki ciklus és 41 év munka után nyugdíjba vonult. Életét egyetlen munkahelyen töltötte. 2009-től vezette a Kiskunsági Mezőgazdasági Szövetséget, emellett a MOSZ országos elnökségi tagja is volt 2023 áprilisáig. 2017-től nyugdíjazásáig az Országos Szövetkezeti Tanács elnökségében is szerepet vállalt. A közéletben is aktívan részt vett: 1990-től 2010-ig húsz éven keresztül a Keceli Önkormányzat képviselő-testületének tagjaként tevékenykedett.

Kecel városáért kitüntetésben részesült Fangné Botos Jusztina, aki sok év óta a helyi közösségi élet egyik fő szervezője. A Mozgáskorlátozottak keceli csoportjának ő a vezetője. Mint ismert, Jusztika szinte minden közéleti megmozduláson jelen van, mozgósítja csoportját, barátait. Mikor átvette a vezetést, csupán 14 fő volt a létszám. Jelenleg 135 fő az aktív tagok létszáma.

Kecel városáért kitüntetésben részesült Flaisz Nándor. Az autószerelő mester a Keceli Polgárőr Egyesület aktív tagja szinte a kezdeti időktől. A közösségi programok szervezésében kiemelkedő jelentőségű számára a Traktoros óévbúcsúztató. Először 2023-ban merült fel az ötlet, hogy legyen egy ilyen kezdeményezés városban, de az ő nevéhez fűződik a gyereknap támogatása, sátrak biztosítása például a birkafőző versenyre és a virágkiállításra az autók szervezése.