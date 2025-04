Aki lemaradt, az kimaradhat a Traubi-élményből: gyorsan lerabolták a boltok polcait

A Traubisoda sokak fiatalkorát visszaidéző íze igazán kedves emlék. Azonban ismét felelevenítheti, aki szemfüles, hiszen a felsőlajosi Márka Üditőgyár Kft. egyik palackozó üzemében újra megindult gyártás.

Fogyóban vannak a Traubisoda készletei

Fotó: Mócza Milán

Mint arról korábban beszámoltunk, az ital 3 változatban került a boltokba: klasszikus, zéró, illetve kékszőlős ízben. Sok üzletben már az első napokban elkapkodták a legendás finomságot. Kecskemét központjának üzleteit végigjárva azonban pár helyen még megkaparinthatják a kedvelői.

Vitték, mint a cukrot

A belvárosi SPAR kínálatát böngészve mindössze 6-7 palack Traubisoda sorakozott, kizárólag kékszőlős verzióban. Egy dolgozó szerint a múlt héten még minden ízben megtalálható volt, de pár nap alatt kifosztották a készlet java részét. Hogy mikor lesz több belőle a jövőben, azt egyelőre nem tudni, jelen pillanatban nem lehet rendelni.

A szolnoki úti LIDL-ben sajnos egy üveggel sem lehetett találkozni, az üzlet egyik munkatársa szerint még április elején érkezett belőle sima és zéró változat. Itt ugyancsak kevesebb mint egy hét leforgása alatt kapkodták el a vásárlók. Hogy várható-e utánpótlás, még bizonytalan.

A Kodály Zoltán téri PENNY volt az egyetlen, ahol nemcsak minden ízben, de közel egy raklapnyi várta a Traubi-rajongókat. Egy munkatárs azonban azt nyilatkozta, mivel az üdítő nem állandó terméke a boltnak, a készlet erejéig lehet csak kapni.

Kékszőlős verzióban is kapható a Traubisoda

Fotó: Mócza Milán

Nem kapható mindenhol a Traubisoda

A város több dohányboltjában is utánakérdeztünk, ám azt a visszajelzést kaptuk, hogy egyesekben eltérő a kínálat mint másokban, az üzletek maguk határozzák meg. A belváros legnagyobb boltjában, a Spiritstoreban például elérhető a Traubisoda, de már csak zéró változat maradt, több helyen azonban nem is volt.

Ajánlott azonban máshol is szétnézni, hiszen sose tudni, mit hoz a jövő. Míg az Aldiban nem is volt kapható és lehet, hogy nem is lesz, a Goods Marketbe és számos helyi kisboltba bár jelenleg nincs, később érkezhet az italból. Bár hivatalosan nem tudni, mikor, de több üzletvezető szerint a közel jövőben várható, így érdemes rajtuk tartani a szemünket.

A bama.hu arról írt, hogy Pécsen az általuk végigjárt boltok egyikében sem kapható már Traubisoda.