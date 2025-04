Ezektől a tanösvényektől neked is leesik az állad, ideje felvenni a túracipőt

A térség számos tanösvénye nemcsak kirándulásra hív, hanem kiváló lehetőséget nyújt a helyi ökoszisztémák, növény- és állatvilág, valamint a tájhasználat történetének megismerésére is. A legtöbb útvonal könnyen bejárható, így kisebb gyerekekkel is kiváló programlehetőség.

Ezeket a tanösvényeket érdemes bejárni

Fotó: Filotás Zoltán / knp.hu

1. Lenyűgöző madárvilág a mocsaraknál

A Kolon-tó körüli tanösvény a Kiskunsági Nemzeti Park egyik legjelentősebb élőhelyét mutatja be. A pallósorokon sétálva megcsodálhatjuk a láprétek és mocsarak gazdag madárvilágát, többek között a nádirigót vagy a vörösgémet. A kilátótornyokból pazar panoráma nyílik a vízre.

A Bikatorok tanösvény

Fotó: knp.hu

2. Hazánk egyik legismertebb pusztája

A Kiskunság egyik legismertebb látványossága a bugaci homokvidék, ahol a tanösvény végigvezet a mozgóhomokos tájakon, borókásokon, és a legendás csikós világ emlékein. A tanösvény végén a Jurtaszállás és a Karikás Csárda kínál pihenési lehetőséget.

Bugacon a Boróka tanösvény

Fotó: Filotás Zoltán / knp.hu

3. Családi kirándulásnak ideális

A Tisza holtágai és ártéri erdei mentén vezető Kontyvirág tanösvény (Lakitelek-Tőserdő) kiválóan alkalmas családi kirándulásra. A séta során az ártéri erdők állat- és növényvilágát ismerhetjük meg, különösen tavasszal és nyáron érdemes látogatni, amikor a természet szinte tobzódik az élő színekben.

Lakitelek-Tőserdő, Kontyvirág tanösvény

Fotó: knp.hu

4. A sztyeppék világa

Bár részben már Pest megyéhez tartozik, az Apajpuszta tanösvénye kiválóan elérhető Kunszentmiklósról is. A tanösvény a szikes puszták és sztyeppék világát mutatja be, madármegfigyelő pontokkal, kilátóval. A túra során akár túzokokat is megpillanthatunk.

Apaj, Réce tanösvény

Fotó: Dudás Roland/knp.hu

5. Irodalom és természet ötvözete a tanösvény

A Petőfi-emlékút tanösvény nemcsak természeti, hanem irodalmi szempontból is különleges. Petőfi Sándor szülőhelyének környékén vezet, bemutatva a költő életének helyszíneit, valamint a Kiskunság természetes élőhelyeit.

6. Különleges mikroklíma

A Szappanos-rét tanösvényen (Soltvadkert) ritka mocsári élőhelyek és védett növényfajok világa tárul elénk. A rét neve a talajban található lúgos szappanos hatású iszapról kapta a nevét, ami különleges mikroklímát teremt.

7. A tőzegbányák világa

Ez a kevéssé ismert, de annál izgalmasabb Natura tanösvény (Kecel) a tőzegbányászat történetét mutatja be, miközben megismerhetjük a helyi lápvidék különleges állat- és növényvilágát is. A tanösvény végén egy kisebb pihenőpark várja a kirándulókat.