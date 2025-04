Végre megvalósul a város lakóinak egyik legnagyobb vágya, támogatást is kapnak hozzá – galériával

A rendezvényen részt vett Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter, Zsigó Róbert miniszterhelyettes, valamint több helyi és térségi vezető, intézményvezető is.

Több mint száz év után végre megvalósul a szoborállítás Türr Istvánnak.

Fotó: Márton Anna

Megvalósul a százéves álom

A politikai és kulturális szereplők közös üzenete egyértelmű volt: Türr István méltó emléket érdemel. Hankó Balázs miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy ha Bajáról van szó, akkor azonnal eszünkbe jut Türr István neve, aki életével és munkásságával a szabadság, a béke és az összetartozás eszméit képviselte.

– Türr István olyan példát mutatott, amely máig formálja a bajai identitást. Az ő neve itt nemcsak történelem, hanem élő hagyomány – fogalmazott Hankó Balázs. A miniszter bejelentette: a Kulturális és Innovációs Minisztérium 30 millió forinttal támogatja a szobor megvalósítását, amely régóta dédelgetett vágya volt a bajai közösségnek. A szoborállítás gondolata már száz évvel ezelőtt is felmerült, akkor azonban a gyűjtés nem vezetett eredményre. Most azonban, Zsigó Róbertnek a térség országgyűlési képviselőjének közbenjárásával és sokak összefogásával célt ért az álom.

Szoborállítás, országos pályázat és plakátkampány

Az emlékév nem csupán egy szoborállításról szól. A Türr István Múzeum, a Bácskai Művelődési Központ és Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata közösen hirdette meg az emlékévet, amelyhez már több kreatív kezdeményezés is kapcsolódott. N. Kovács Zita, a múzeum igazgatója elmondta: a „Szív nélkül semmit!” címmel meghirdetett országos pályázatra boroscímkék, applikációs játékok, animációk és kártyajáték-tervek is érkeztek, a márciusi kiállítás pedig nagyszámú látogatót vonzott. Emellett a város közterein ismeretterjesztő plakátkampány is fut, hogy minél többen megismerhessék Türr örökségét.

A közös büszkeség szobra

Zsigó Róbert miniszterhelyettes szavai szerint Türr István szobra méltón egészíti ki azt a helyi értéktárat, amelybe Baja eddig is sok mindenre lehetett büszke: a Gemenc erdőre, a bajai halászlére, a soknemzetiségű hagyományokra vagy akár Hosszú Katinkára, a város híres szülöttére.