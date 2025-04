Gyerekkoruk óta erre a pályára készültek, óriási lehetőség előtt állnak a fiatal szakácsok

Két és fél éve nyitott meg a négycsillagos Hungarikum Hotel superior szálloda étterme, amely Czifray Istvánról kapta a nevét, aki a magyar történelem egyik gasztronómiai atyja volt. Czifray István Magyar nemzeti szakácskönyve az első olyan mű, amely reális képet ad a magyar konyhai hagyományokról, főzési és étkezési szokásokról, a 19. század elején használt alapanyagokról. Ez a szakácskönyv az alapja a lakiteleki étterem kínálatának is. Az ételeket azonban a kor elvárásainak megfelelően a 21. századi konyhatechnológia és a magas szintű tudás alkalmazásával készíti többek között Fekete Balázs és Berényi Tamás, akik hamarosan szakácsversenyen is bizonyíthatnak.

A Magyarország étele szakácsverseny döntőjébe jutott a lakiteleki Hungarikum Liget Czifray István Éttermének két szakácsa

Fotó: Bús Csaba

A szakácsverseny egyik fő alapanyaga a bárányhús

A Lakitelek Népfőiskola és a Czifray István Étterem vezetősége jó szívvel támogatja a szakácsversenyen való részvételünket. Fontosnak tartják, hogy kipróbálhassuk magunkat a vendéglátás és a gasztronómia több területén is.

– Ezzel a támogatói háttérrel jelentkeztünk a Magyarország étele versenyre is. Tamással közösen találtuk ki azt a főételt, ami a versenykiírásban megadott kötelező alapanyagokra épül. Az étel pontos receptjéről a döntő előtt részleteket nem árulhatunk el, csak annyit, hogy az egyik fő alapanyag a bárányhús. Ízesítőként Erős Pistát és pálinkát is használni kell – sorolta a részleteket Fekete Balázs.

Tamás hozzátette, a kitalált étel receptje alapján meghívást kaptak az elődöntőbe, ahol 21 csapat vett részt. Balázzsal hetedikként jutottak tovább a döntőbe, ami április 26-27. lesz Szolnokon.

Gyerekkoruk óta szakácsnak készültek

A beszélgetés során kiderült, hogy Balázs és Tamás igazán jó párost alkotnak, nemcsak a versenyen, de a hétköznapokban is kiválóan tudnak együtt dolgozni. Mint mondták, egyébként is nagyon jó az étterem csapata, örömmel járnak dolgozni. Valószínűleg ez azért is lehet, mert mindketten kisgyermekkoruk óta szakácsnak készültek.

Nagypapája volt a fő kóstolója

Balázs 2014-ben végzett Kecskeméten a Széchenyi István Vendéglátóipari Szakiskolában, utána szakácsként több helyen is dolgozott, míg végül a Czirfray István Étteremben helyezkedett el. Nyitás óta a kezdő csapat munkatársa. Elmesélte, hogy már kisgyermekként is szeretett főzőcskézni. Nagypapájának rendszeresen készített különféle ételeket, főként salátákat, amiket a papa jóízűen meg is evett. Balázs később művészeti iskolába készült, de a sors mégis úgy hozta, hogy a szakácsnak jelentkezett. Ezt a döntését azonban nem bánta meg, mert szakácsként is kiélheti a kreativitását. Azt vallja, hogy ez a fajta alkotás is művészet. A főzésben megtalálta mindazt, amit keresett.