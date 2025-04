Országosan egyedülálló módon teszi élvezetessé a tanulást a népszerű pedagógus

A Sakkpalota és kutyás módszer együttes alkalmazását évek óta sikerrel viszi Füleki Anita, aki a pedagógusi pályafutása során már számos diplomát megszerzett. Az általa sikerrel alkalmazott mindkét oktatási forma népszerű a gyerekek körében. Alig várják minden alkalommal, hogy játékosan tanuljanak. A két módszer együttes előnyéről a napokban mesélt a tanítónő.

Az országban egyedülálló a Sakkpalota és kutyás módszer együttes alkalmazása. Füleki Anita szívét-lelkét beleteszi, hogy a kisgyerekek számára a tanulás élvezetes legyen

Fotó: Bús Csaba

Egykori tanára hatására lett pedagógus

– Mikor érezte először, hogy a tanítói pálya lesz az Ön útja?

– Számomra nagyon korán egyértelművé vált, hogy a pedagóguspálya lesz az életutam. Szabadszálláson nőttem fel. Már általános iskolás koromban nagy hatással volt rám az akkori magyar nyelv és irodalom tanárom, akit hatalmas tudása, kiemelkedő tanítói személyisége miatt nagyon tiszteltem és a mai napig felnézek rá. A pedagógushivatás szépségeit, a gyerekekkel történő megfelelő bánásmódot tőle lestem el.

– Friss diplomásként melyik iskolában kezdte el kamatoztatni tudását?

– A főiskola elvégzése után Kecskeméten helyezkedtem el, a Magyar Ilona Általános Iskolában, ahol azóta is tanítok. Közben folyamatosan képeztem magam, több tanfolyamot elvégeztem a tudásom bővítésére. Például 1999-ben a Szorobán használata a matematika tanításában elnevezésűt, majd 2002-ben a Meixner-féle dyslexia prevenciós módszerről szóló továbbképzést, amit a mai napig használok első osztályban a betűtanításkor. Úgy gondolom, hogy minél több lábon áll egy ember, annál értékesebb.

Sakkpalota a szakmai megújulást hozta

– Mikor jött az életébe a Sakkpalota?

– Az igazi szakmai megújulást az jelentette számomra, amikor 2012-ben az iskola igazgatósága felkért arra, hogy a leendő első osztálynak legyek az osztályfőnöke. Elsős tanítónőnek lenni óriási bizalmat jelentett a szülők részéről. Már akkor is hittem abban, hogy a játékos tanításnak, tanulásnak, azaz a gamifikációnak nagy szerepe van ebben az életkorban. Az első év elején egy volt tanítványom testvére keresett meg, aki a Polgár Judit Sakkalapítványnál tananyagfejlesztő volt, hogy szívesen megismertetné a gyerekekkel a Sakkpalota programot, amely a játékos tanítást célozza meg. Amint megismertem a programot, azonnal elnyerte a tetszésemet, és elvégeztem a tanfolyamot. A Polgár Judit Sakkalapítvány azóta is folyamatosan figyelemmel követi a munkámat. Iskolánk munkám eredményeképp elnyerte a Regionális Referencia Iskola címet is.