Hatvan éve vásárolta, a bálokba is csak ezzel a csodaszép Pannónia motorral robogott

Bács-Kiskun vármegyében élő olvasóink örömmel osztják meg retró fotóikat, köztük fekete-fehéret, megsárgultat, színeset. A mostani képek között egy újabb csodálatos Pannónia motor elevenedik meg, mely ma már igazi ritkaságnak számít. A régi sükösdi tablókép, a cserkészfotó és az ágasi idősek klub felvétele szintén sokaknak szerezhet kellemes meglepetést.

Ezeket a retró fotókat látva mindenkit elkap a nosztalgia

Retró fotó sok család albumában rejlik

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Pannónia motor

Bócsáról Bak Antal fotója 1968-ban készült. Élete első motorján ül, amit 1965-ben vett, nem sokkal ezután vizsgázott le. Az ölében Sinkó Terike, a hátsó ülésen Benkóczki Klári ül. A motor típusa Pannónia, kényelmes és szép motor volt azokban az időkben, nagyon vigyázott rá. Sokszor ezzel ment a bálba.

Két jó barát

Kecskemétről Balláné Szalay Lenke édesapjára és jó barátjára emlékezne ezzel a régi fotóval. Szalay József és Varga Gyula 75 éve végezték el az inasiskolát, vízvezeték szerelő szakmában. Azt követően elválaszthatatlan barátokká váltak. Idén lennének 90 évesek, de sajnos már egyikük sem érhette meg ezt a szép kort.

Boldog gyermekmosoly

Páhiról Andrássy Gyula családi albumában található ez a régi kedves felvétel az egyik fiáról. Olvasónk nagyon szeret nosztalgiázni a régi fotók nézegetésével, és örömmel tekinti végig mások emlékeit is.

Cserkészek

Kecskemétről Kovács István József költő egy 2003-as fotót mutatna be. Sárospatokon járt Bács-Kiskun megyei cserkész gyerekekkel a Magyarország Jövőjéért gyerekrendezvényen. A kecskeméti „Csiperó”, azaz Európa Jövője Egyesület képviseletében utaztak oda a fiatalokkal. A fedezd fel hazádat elnevezésű cserkészcsapat vezetője Metzger István Pipu vadászpilóta volt.